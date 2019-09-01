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Фрегат «Адмирал Григорович» вернулся в Севастополь из Средиземного доря 

Российская Газета + ещё 3 17 часов назад
Фрегат «Адмирал Григорович» вернулся в Севастополь
Фото: Владимир Пасякин
Сегодня фрегат "Адмирал Григорович" под командованием капитана 3 ранга Константина Аксенова прибыл в главную базу Черноморского флота. В Севастополе экипажу приготовили теплую встречу с военным оркестром, хлебом-солью и жареным поросенком. Четыре с половиной месяца выполняли моряки задачи в Атлантическом океане и в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ.
Торжественная церемония в честь возвращению корабля из дальнего похода прошла под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова. На встрече фрегата присутствовали командование и ветераны соединения надводных кораблей, семьи членов экипажа корабля. После благодарственного молебна, который провел отец Георгий, выступил командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов.
— Хочу от себя лично и членов военного совета Черноморского флота поблагодарить командование корабля, дивизии, весь личный состав за успешное выполнение поставленных задач, — отметил вице-адмирал Игорь Осипов. — Вы доказывали всему миру, что корабли флота в дальней морской зоне боеготовы и всегда способны выполнять поставленные задачи. Вы обеспечивали безопасность судоходства в восточной части Средиземного моря, участвовали в оперативном учении ВМФ под руководством главнокомандующего. И уже при возвращении из Средиземного моря приняли участие в командно-штабном двустороннем учении Южного военного округа, где успешно отработали все задачи учения.
Игорь Осипов попросил командира корабля и командира дивизии подготовить приказ о поощрении всего личного состава корабля и спланировать работу так, чтобы каждый военнослужащий получил возможность отдохнуть после напряженной боевой службы. Нескольким офицерам, мичманам, старшинам и матросам из состава экипажа корабля командующий флотом вице-адмирал Игорь Осипов вручил государственные награды и ведомственные медали Минобороны за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности. В частности, медалью "За воинскую доблесть" 2-й степени были награждены командир БЧ-5 капитан 3 ранга Роман Кичапов, старший инженер БЧ-2 капитан-лейтенант Сергей Зразюк.
Экипаж фрегата от имени ветеранов эскадры и дивизии поблагодарил контр-адмирал в отставке Юрий Ламзин.
В Атлантическом океане и Средиземном море экипаж корабля выполнил комплекс различных корабельных боевых учений в том числе по противовоздушной обороне, охране и обороне корабля на незащищенном рейде, управлении кораблем в районах интенсивного судоходства и отработке взаимодействия с палубной авиацией.
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Оружие , Армия , Войска , Константин Аксенов , Игорь Осипов , Министерство обороны , Севастополь
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