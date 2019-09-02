Бойцовые псы: почему РФ и США не списывают тихоходов

Бойцовые псы. Почему Россия и США не списывают тихоходные штурмовики

Бронированный корпус, мощное вооружение и дозвуковая скорость полета — самолеты штурмовой авиации всегда находятся в самой гуще боевых действий. Один из самых известных представителей этого семейства — американский штурмовик A-10 Thunderbolt, известный как "бородавочник", — в строю уже более сорока лет, однако отказываться от него в США пока не планируют. Российский конкурент — Су-25 "Грач". О двух воздушных ветеранах, их сходстве и отличии — в материале РИА Новости.

Гром с небес

В августе стало известно, что американские генералы решили продлить срок службы "бородавочника". Более сотни A-10 Thunderbolt пройдут глубокую модернизацию. Это второй этап крупной программы американского ВПК по совершенствованию парка штурмовиков. Всего на вооружении стоит около трехсот таких машин.

"Бородавочник" создавался в конце 1960-х специально для поддержки сухопутных войск. Как показала война во Вьетнаме , ВВС не хватало хорошо защищенного самолета, способного нести мощное вооружение и точно бить по небольшим целям на земле.

Штурмовик впервые поднялся в воздух в 1972-м, на вооружение поступил в 1977-м. Конструктивно интересен тем, что построен вокруг семиствольной автоматической пушки. С ней определились довольно быстро, выбрав 30-миллиметровую скорострельную GAU-8, выпускающую до семидесяти бронебойных или осколочно-фугасных снарядов в секунду.

К самолету многие относились скептически, критиковали не только специфику и ограниченность его применения, но и неординарную внешность. Однако операция "Буря в пустыне" расставила все точки над i. Сто тридцать "бородавочников" стали чуть ли не главной ударной силой армии США, выполнив почти девять тысяч вылетов. На войска Саддама Хусейна обрушились тысячи неуправляемых ракет, а снаряды пушки с вращающимся стволом буквально распиливали иракскую бронетехнику. Штурмовики сожгли более трех тысяч танков и бронемашин. Американцы потеряли всего семь A-10.

Такая разница в потерях обусловлена в том числе мощной броней штурмовиков. Кабина летчика расположена в передней части самолета и защищена бронированным стеклом. Сам пилот находится в своеобразной титановой ванне. Топливопроводы и системы управления также закрыты броней, что повышает живучесть машины. Кроме того, самолет оснащен системой управления двойного резервирования — при повреждении гидроусилителей летчик переходит на ручное тросовое управление элеронами и рулями высоты.

Главное вооружение — семиствольная пушка GAU-8 системы Гатлинга весом почти две тонны. Боекомплект — 1300 патронов с алюминиевыми гильзами и снарядами с урановым сердечником. Однако большая площадь крыла A-10 позволяет разместить на одиннадцати подвесках более семи тонн бомб, ракет, а также дополнительные пулеметы.

A-10 Thunderbolt применялся в большинстве крупных военных операций США. Конструкторы разработали также двухместный "бородавочник" для ночных и всепогодных полетов, беспилотный вариант. Однако эти машины в серию не пошли. Большую часть A-10 в середине нулевых модернизировали, оснастив современным цифровым оборудованием и лазерной системой наведения высокоточного оружия.

Птица свободного полета

Прямой и, наверное, единственный конкурент A-10 Thunderbolt — российский ударный штурмовик Су-25 "Грач". Его разработали примерно в то же время. На вооружение поступил в начале 1980-х, испытывался в Афганистане в боевых условиях. Военные быстро оценили и зауважали эту машину. Благодаря низкой скорости "Грачи" могли очень точно поражать малоразмерные наземные цели, что не удавалось более скоростным истребителям и бомбардировщикам.

Конструкторы создали настоящий летающий танк — у "Грача" высочайшие показатели живучести. Кабина пилота, как и у "бородавочника", защищена титаном, все важные системы управления дублируются и прикрыты дополнительными бронепластинами, топливные баки заполнены пенополиуретаном, что исключает пожар при их простреле. Двигатели выдерживают прямое попадание 23-миллиметрового снаряда.

За годы Афганской войны штурмовики выполнили более шестидесяти тысяч боевых вылетов. Потери — двадцать три самолета. На сбитом Су-25, как правило, насчитывали по 80-90 пробоин. Но нередко "Грачи" возвращались на базу с более чем сотней повреждений от огня с земли, на одном двигателе, с изрешеченными крыльями. И ни одного взрыва топливных баков.

"Грач" переигрывает американский A-10 в маневренности. Простое, понятное и послушное управление позволяло работать в очень стесненных условиях горной местности и доставать укрепления моджахедов в узких ущельях, неуязвимых даже для артиллерии. Но при лучших скоростных характеристиках (крейсерская скорость Су-25 — 750 километров в час против 550 у "бородавочника") "сушка" проигрывает в дальности и продолжительности полета. Кроме того, А-10 берет на борт гораздо больше вооружения.

"Грачи" прошли несколько этапов модернизации. Самолеты последних модификаций Су-25СМ и Су-25СМ3 сохранили легендарную живучесть, но кардинально отличаются от предшественников внутренним оборудованием. Акцент сделан на современных прицельных и навигационных системах, комплексах защиты от средств ПВО противника и цифровых системах связи. Эти штурмовики эффективно применяют не только свободнопадающие бомбы и неуправляемые ракеты, но и корректируемые авиабомбы, и управляемые ракеты "воздух — воздух".

Ветераны снова в строю

Некоторые эксперты считают, что с появлением высокоточного оружия тихоходные штурмовики устарели. Но Су-25 "Грач", как и A-10 Thunderbolt, доказали свою актуальность в ходе выполнения боевых задач на Ближнем Востоке в последние годы.

Модернизированные "сушки" ВКС России работают в Сирии и днем и ночью. В наиболее активные фазы операции самолеты поднимались в воздух до десяти раз в сутки. Причем Су-25 часто используют не как штурмовик, а как классический бомбардировщик, с больших высот. Штурмовики и уничтожают заранее разведенные цели, и вылетают на свободную охоту. Су-25 наравне с более мощными бомбардировщиками Су-24 и Су-34 внесли весомый вклад в ликвидацию командных пунктов и складов террористов, уничтожение всех видов техники и живой силы боевиков.