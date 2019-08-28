Стало известно об интересе Эрдогана к российскому МиГ-35

«МиГ-35 — интересная очень машина. Кстати, вчера президент Эрдоган остановился у ее образца, задал несколько профессиональных вопросов с точки зрения вооружений и летных характеристик», — передает РИА «Новости» слова Шугаева.

В отличие от Су-57, Су-35 и МиГ-35 представляют поколение 4++, но максимально приближены к нему по характеристикам.