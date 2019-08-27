Ядреный «Тюльпан». Аналитик рассказал, зачем вернули в строй самый мощный миномет

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» в эфире НСН рассказал об особенностях этого миномета.

Стрельбы из самого мощного миномета в мире — 240-миллиметрового самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» продемонстрировало Минобороны Видео размещено на YouTube.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в эфире НСН рассказал об особенностях этого миномета.

«Система, действительно, мощная. Она по штату стоит в артиллерийских бригадах центрального подчинения. Их вернули в состав бригад сравнительно недавно. До этого они были выведены на базы хранения. Возвращать понадобилось, потому что, как показал опыт Сирии, противник использует заглубленные инженерные сооружения, подземные ходы, тоннели, причем как при ведении боевых действий в городе, так и при создании полевых укреплений. Чтобы их разрушать, требуется очень мощный боеприпас, который способен заглубляться в грунт. Миномет «Тюльпан» калибра 240 мм как раз отличается чрезвычайно мощным боеприпасом», — пояснил он.

По словам эксперта, миномет, разработанный еще в советское время, сейчас проходит модернизацию.