США задумались, кому достанутся заказанные Турцией F-35

Пентагоне рассматривают «целый ряд возможных вариантов действий» в связи с выходом Турции из программы по производству новейшего истребителя F-35, рассказала на брифинге замминистра обороны США Эллен Лорд, сообщил ТАСС. Чиновница подчеркнула, что США считают «несовместимыми» F-35 и российские зенитные комплексы С-400, передало агентство Anadolu.

По словам Лорд, в Вашингтоне в настоящий момент обсуждают, кому достанутся заказанные Турцией 30 самолетов. Официально они продолжают считаться собственностью турецких властей.

Замглавы Пентагона добавила, что «Турция является стратегическим партнером» Соединенных Штатов. Турецкие компании продолжат производить комплектующие для F-35 до марта 2020 года.

Турция заключила контракт на закупку российских зенитных ракетных систем С-400 в сентябре 2017 года. Поставки начались в июле 2019-го. США в ответ исключили Анкару из программы по производству F-35.

Помимо США и Турции в проекте с 2002 года участвуют Великобритания, Канада, Норвегия, Дания, Австралия, Италия и Нидерланды. Также истребители закупают Израиль и Япония.