В Литве предсказали «ядерную гибель»

По его словам, Белоруссию и Россию , при содействии которой строят БелАЭС, "не волнует безопасность электростанции".

"В России и Белоруссии заранее объявляются не даты соблюдения условий стандартов безопасности и соответствия им, а даты загрузки топлива и технического ввода в эксплуатацию. Для них безопасность — не самая важная вещь… Ответная мера пока — спокойная экономическая защита, отказ Литвы финансировать собственную гибель", — заявил Ландсбергис.

Он добавил, что запуск объекта станет "гибелью" для его страны, а "жизнеспособность" электростанции определит "жадность транзитного бизнеса Латвии".

"Грядущая ядерная, демографическая катастрофа и катастрофа глобального потепления могут перевернуть все, как рука Божья, в неожиданном направлении", — сказал политик.

БелАЭС строят близ города Островец в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Генподрядчик строительства — компания "Атомстройэкспорт", которая входит в Росатом . Первый энергоблок станции по плану должен ввойти в эксплуатацию в этом году, второй — в 2020 году.

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент республики постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" Литвы. Белоруссия, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.