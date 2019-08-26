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В Литве предсказали «ядерную гибель» 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: © Depositphotos / curraheeshutter
Литве якобы грозит "ядерная гибель" из-за строящейся в Белоруссии атомной электростанции, заявил бывший председатель Верховного совета республики и глава партии консерваторов "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Витаутас Ландсбергис. Об этом сообщает Sputnik Литва.
По его словам, Белоруссию и Россию, при содействии которой строят БелАЭС, "не волнует безопасность электростанции".
"В России и Белоруссии заранее объявляются не даты соблюдения условий стандартов безопасности и соответствия им, а даты загрузки топлива и технического ввода в эксплуатацию. Для них безопасность — не самая важная вещь… Ответная мера пока — спокойная экономическая защита, отказ Литвы финансировать собственную гибель", — заявил Ландсбергис.
Он добавил, что запуск объекта станет "гибелью" для его страны, а "жизнеспособность" электростанции определит "жадность транзитного бизнеса Латвии".
"Грядущая ядерная, демографическая катастрофа и катастрофа глобального потепления могут перевернуть все, как рука Божья, в неожиданном направлении", — сказал политик.
БелАЭС строят близ города Островец в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Генподрядчик строительства — компания "Атомстройэкспорт", которая входит в Росатом. Первый энергоблок станции по плану должен ввойти в эксплуатацию в этом году, второй — в 2020 году.
Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент республики постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" Литвы. Белоруссия, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.
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Комментарии14
Оружие , В мире , Витаутас Ландсбергис , Консервативная партия , Росатом , Литва
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