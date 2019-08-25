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Су-57 усилят «русской отчаянностью» 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Перспективный истребитель пятого поколения Су-57, находящийся под управлением опытного российского летчика, окажется особенно мощным оружием, заявил «Звезде» заслуженный летчик-испытатель, Герой России Юрий Ващук.
По его словам, Су-57 является гордостью Воздушно-космических сил (ВКС) России, равных которому сегодня в мире нет. «Помимо минимальной заметности для радаров во всех волновых диапазонах, включая инфракрасный и радиолокационный, самолет обладает сверхманевренностью и имеет возможность уходить от атак противника на сверхзвуковой скорости без форсажа», —уверен летчик-испытатель.
Герой России отметил, что многофункциональный Су-57 может решать как задачи завоевания превосходства в воздухе, так и работать по наземным и надводным целям. «А теперь добавьте к этому мастерство пилота и известную на весь мир решительность и отчаянность, которая свойственна только русскому человеку. Если наши летчики могли проявлять настоящие чудеса героизма на фанерных самолетах во время прошлой войны, то представляете, что они могут сделать на такой машине!» — сказал Ващук.
Ранее в августе китайский портал Sohu написал, что появление экспортной версии Су-57 разрушит монополию американских F-35 Lightning II.
В июле главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что его страна готова рассмотреть вариант с приобретением истребителя Су-57 после того, как он будет принят на вооружение в российских Вооруженных силах.
В апреле 2018 года Jane's 360 сообщило, что Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающему создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.
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Комментарии1
Оружие , Армия
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