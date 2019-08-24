Иран провел испытание новой ракеты

Иран провел в пятницу испытание новой ракеты собственного производства. Об этом в субботу заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами.

"Наша страна всегда была местом испытания различных оборонительных и стратегических систем, и это бесконечный путь по наращиванию нашей мощи. Вчера был один из успешных дней для иранской нации", — цитирует агентство Тасним слова Салами.

Агентство уточняет, что речь идет об испытании новой ракеты отечественного производства. Прочие детали не приводятся.

Салами также отметил, что Иран играет ключевую роль в обеспечении региональной стабильности. "Безопасность Персидского залива связана с доминированием вооруженных сил Ирана и находится в руках Тегерана", — отметил он.

Иран много лет занимается развитием военной промышленности. Серьезных успехов он добился в разработке баллистических ракет. Кроме того, в 2015 году иранские военные представили крылатую ракету "Мескат", дальность которой, по имеющимся данным, составляет порядка 2000 километров.