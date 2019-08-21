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Кравчук рассказал о роли США в лишении Украины ядерного оружия 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: EPA
Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что Киев отказался от ядерного оружия под угрозой санкций США.
«Нас поставили прямо перед выбором — или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции», — заявил Кравчук в эфире «24 канала».
Он отметил, что значение имели экономические проблемы внутри страны, так как денег на содержание большой армии не было.
Кравчук добавил, что не жалеет о решении ликвидировать ядерный арсенал страны.
23 июля экс-президент призвал новые украинские власти не назначать на руководящие должности иностранцев.
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Оружие , Армия , Ближний Восток , В мире , Леонид Кравчук , Киев , США
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