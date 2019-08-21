«Железный кулак» новых израильских БТР показали в действии

Разработчик активной защиты для израильских танков Elbit Systems опубликовал видео испытаний системы в действии.

Компания-разработчик активной защиты для израильских танков Elbit Systems опубликовала видео испытаний системы активной защиты Iron Fist («Железный кулак»), установленной на бронированных машинах Eitan.

Планируется, что БТР Eitan поступят на вооружение армии Израиля в 2020 году. Система представлена в двух конфигурациях — для боевых бронированных машин, боевых машин пехоты и транспортных средств материально-технического обеспечения (облегченная), а также для основных боевых танков (тяжелая).

«Железный кулак» способен обнаруживать и идентифицировать противотанковые ракеты, осуществляя их перехват без угрозы для самой машины и экипажа.

Как уверяет разработчик, активная защитная система может классифицировать и перехватывать угрозы при помощи специальных средств, а также реагировать по разным сценариям.