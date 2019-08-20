В Кремле прокомментировали испытание США крылатой ракеты

Москва расценивает пуск США крылатой ракеты наземного базирования как доказательство того, что американцы изначально готовились к подрыву Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

«Что касается испытания в неядерном исполнении ракеты средней дальности американцами. Собственно, эта новость подоспела вчера в момент общения двух президентов, (Владимира) Путина и (Эммануэля) Макрона, и как раз Путин отметил, что подобные испытания, они лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД, что американцы с самого начала это готовили», — сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что за несколько недель и за несколько месяцев подобное испытание подготовить невозможно. «Это лишний раз свидетельствует о том, что не Россия, а именно США своими действия привели к слому ДРСМД», — добавил Песков.

Ранее во вторник замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не позволит Соединенным Штатам втянуть себя в гонку вооружений, Москва привержена мораторию на размещение ракет средней дальности, пока это не сделает Вашингтон.

В понедельник США сообщили, что провели испытания неядерной ракеты наземного базирования, которая «поразила цель после более чем 500 км полета», то есть ее запуск нарушает условия ДРСМД.