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МИД Британии прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: DOD video still
МИД Великобритании не удивлен новостями о проведении Соединенными Штатами испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), и считает это следствием нарушений договора со стороны РФ, заявил РИА Новости представитель британского внешнеполитического ведомства.
Договор РСМД перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Испытание ракеты прошло 18 августа.
"Это было решение США. Россия нарушила ДРСМД, разместив ракеты в Европе, что угрожало европейской безопасности. Так что не стоит удивляться тому, что другие страны могут рассматривать способы защиты от этой угрозы", — заявил представитель Форин-офиса.
ДРСМД — договор о ракетах средней и меньшей дальности. ДРСМД запрещал производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.
Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. У Вашингтона были претензии к российской крылатой ракете 9М729 для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Москва все обвинения отвергает. РФ предложила США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, но те отказались. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны. Путин говорил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал от российских министров впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Как сообщает журнал Newsweek, США использовали универсальные пусковые установки Mk-41 в составе комплексов Aegis Ashore. Как указывает издание, "Россия годами заявляла, что аналогичная система в составе оборонных комплексов Aegis Ashore могла быть использована для нападения с действующих позиций в Румынии и с разрабатываемых в Польше, что было бы нарушением ДРСМД, однако США это отрицали".
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Комментарии2
Оружие , В мире , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , США , Великобритания
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