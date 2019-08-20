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F-35I «обманули» С-400 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: U.S. Air Force
Истребители пятого поколения F-35I Adir Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля 19 июля в ходе нанесения удара по лагерю Ашраф, расположенному северо-восточнее Багдада (Ирак), использовали позывные F-35A Lightning II ВВС США. Об этом пишет в в Twitter военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей.
Эксперт уверен, что данное обстоятельство спровоцировало запрос Ирака на запрет полетов боевых самолетов США и союзников над территорией первой страны. Согласно агентству Avia.pro, обратившему внимание на твит Тагвея, подмена позывных наглядно показывает, как именно F-35I Adir могут обманывать сирийские зенитные российские комплексы (ЗРК) С-300 «Фаворит» и российские ЗРК С-400 «Триумф».
В июле The Aviationist написал, что 19 июля ВВС Израиля нанесли при помощи одного или нескольких F-35I Adir удары по лагерю Ашраф, подлетев со стороны Ирака на расстояние около 80 километров к границе с Ираном.
В феврале F-35I Adir заподозрили в уничтожении сирийского радара JY-27 китайского производства.
В мае 2018 года Армия обороны еврейского государства заявила о первом в мире боевом применении F-35 Lightning II.
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Комментарии4
Оружие , Армия , Израиль , Ирак , Мальта , США
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