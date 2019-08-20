Новые крылатые ракеты США угрожают Новосибирску

Запрещенная ракета США достает до Новосибирска

Испытанная американцами запрещенная ракета достигнет Новосибирска отовсюду, где может быть размещена, заявил Взгляду военный эксперт Александр Бартош

Вчера Министерство обороны США объявило об испытании крылатой ракеты наземного базирования типа «Томагавк» на дальность более 500 километров.

Столь дальние испытания запрещал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соединенные штаты покинули соглашение 2 августа. В тот же день Россия объявила о прекращении действия ДРСМД.

Испытания «Томагавка» состоялись в ночь на понедельник на острове Сан-Николас, Калифорния. Цель была точно поражена. В Пентагоне сообщили, что используют данные, которые получили, при разработке будущего ракетного потенциала средней дальности.

«Американцы вели двуличную лживую политику», — заявил Александр Бартош.

Он объяснил это тем, что США сумели испытать ракету на запрещенную дальность уже через пару недель после выхода из ДРСМД. По этой причине эксперт усомнился и в том, что дальность испытаний была заявленной.