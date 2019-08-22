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США заподозрили Россию в наращивании ядерного арсенала 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Глава Пентагона Марк Эспер заявил в интервью Fox News, что Россия расширяет свой ядерный арсенал для противостояния США.
Эспер считает, что именно с этим связан взрыв на военном полигоне в Архангельской области, произошедший 8 августа. Он заявил, что при продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) нужно учитывать все новое оружие, которое разрабатывает Москва. «Сейчас у России, вероятно, есть крылатые ракеты с ядерными боеголовками, нацеленные на Европу. Это плохо», — сказал он.
13 августа стало известно, что Вашингтон задумался о целесообразности продления СНВ-3 после взрыва под Северодвинском. В США считают, что инцидент связан с проведением испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты с ядерным двигателем, однако пока не могут однозначно подтвердить радиоактивный характер взрыва.
8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Погибли два специалиста министерства обороны и пять сотрудников «Росатома». После аварии на сайте Росгидромета появилось сообщение о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска. Вскоре после взрыва на военном полигоне эти значения стали уменьшаться.
Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он вступил в силу в 2011-м, срок его действия составляет 10 лет. По соглашению, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.
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Комментарии6
Оружие , Армия , Видео , В мире , Марк Эспер , Дмитрий Медведев , Барак Обама , Министерство обороны , Пентагон , Росгидромет , Росатом , Fox News , Архангельская Область , США
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