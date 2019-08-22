США заподозрили Россию в наращивании ядерного арсенала

Эспер считает, что именно с этим связан взрыв на военном полигоне в Архангельской области , произошедший 8 августа. Он заявил, что при продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) нужно учитывать все новое оружие, которое разрабатывает Москва . «Сейчас у России, вероятно, есть крылатые ракеты с ядерными боеголовками, нацеленные на Европу. Это плохо», — сказал он.

13 августа стало известно, что Вашингтон задумался о целесообразности продления СНВ-3 после взрыва под Северодвинском. В США считают, что инцидент связан с проведением испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты с ядерным двигателем, однако пока не могут однозначно подтвердить радиоактивный характер взрыва.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Погибли два специалиста министерства обороны и пять сотрудников «Росатома» . После аварии на сайте Росгидромета появилось сообщение о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска. Вскоре после взрыва на военном полигоне эти значения стали уменьшаться.