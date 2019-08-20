Минобороны опубликовало видео первого полёта беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны России опубликовало видео первого полёта военного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полёта «Альтиус-У».

Уточняется, что полёт длился 32 минуты и проходил на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. В рамках испытаний все системы БПЛА отработали штатно.

Как указывает российское оборонное ведомство, «Альтиус-У» способен выполнять весь спектр разведывательных задач, применяя при этом оптические, радиотехнические и радиолокационные средства. Российский БПЛА может находиться в воздухе более суток.

Ранее Минобороны России опубликовало видео первых испытаний боевого беспилотного авиационного комплекса «Охотник».