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Минобороны опубликовало видео первого полёта беспилотника «Альтиус-У» 

RT на русском + ещё 2 29 минут назад
Минобороны России опубликовало видео первого полёта военного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полёта «Альтиус-У».
Уточняется, что полёт длился 32 минуты и проходил на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. В рамках испытаний все системы БПЛА отработали штатно.
Как указывает российское оборонное ведомство, «Альтиус-У» способен выполнять весь спектр разведывательных задач, применяя при этом оптические, радиотехнические и радиолокационные средства. Российский БПЛА может находиться в воздухе более суток.
Ранее Минобороны России опубликовало видео первых испытаний боевого беспилотного авиационного комплекса «Охотник».
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