В США захотели российскую «Мертвую руку»

США необходим собственный аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишут в War on the Rocks американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин.

Необходимость в подобной системе объясняется появлением у потенциальных противников гиперзвукового оружия, малозаметных крылатых ракет и внедрением искусственного интеллекта, что резко сокращает американскому руководству время, необходимое для принятия решения, касающегося нанесения ответного удара.

Говоря о современном российском оружии, которое может угрожать американской стороне, авторы упоминают крылатые ракеты «Калибр-М» и Х-102, ядерный подводный беспилотник «Посейдон» и комплекс «Авангард». Специалисты уверены, что в случае, если Россия применит против США подобное оружие, последние, не сориентировавшись в поступающей информации, не успеют принять решение об ответном ударе.

Выходом из сложившейся ситуации Лоутер и МакГиффин видят создание США аналога российского «Периметра», особенностью которого должна стать возможность самостоятельного принятия решения по нанесению ответного удара, основанная на собственной оценке входящей угрозы. Для этого авторы предлагают создать и рассредоточить по стране подвижные мобильные комплексы для пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), усилить системы наблюдения и разведки, что позволило бы США первыми нанести ядерный удар (подход «убей или будь убит»), или сократить подлетное время до позиций противника, например, размещением вблизи его границ ракет средней дальности.

Отдельно эксперты выделяют четвертый подход, предполагающий для оперативного принятия решения о нанесении удара по противнику использование искусственного интеллекта. Лоутер и МакГиффин признают опасность такого подхода, заключающуюся в возможности потери контроля человека над машиной.

Авторы уверены, что противники США (в публикации упоминаются Россия и Китай) не заинтересованы в сохранении текущих договоренностей, касающихся ядерных ракетных вооружений, и продвигают собственное видение будущего геостратегического порядка, чего нельзя допускать.

В апреле военный эксперт Павел Подвиг объяснил появление «Периметра» ограниченной возможностью СССР гарантированно отслеживать пуски американских МБР одновременно космическими и наземными средствами.

В январе заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков заявил, что «Периметр» не способен гарантированно обеспечить нанесение ответного и ответно-встречного обезоруживающего удара по американским позициям.