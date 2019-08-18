Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гвардейцы из Сербии выйдут на Парад Победы в Москве 

News.ru + ещё 16 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Почётная рота сербской президентской гвардии примет участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая 2020 года. Об этом заявил министр обороны Сербии Александр Вулин.
Договорённость достигнута в ходе его встречи в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщает пресс-служба Минобороны Сербии.
Армия Сербии будет на Красной площади 9 мая вместе со своим Верховным главнокомандующим, со всеми остальными государствами-победителями, со всеми нами, кто боролся против фашизма, как представители свободных народов, которыми мы были тогда и которыми являемся сейчас, — отметил Вулин.
Ранее News.ru сообщал, что президент Сербии Александр Вучич передал Сергею Шойгу приглашение посетить Белград. Министра зовут, чтобы он оценил достижения армии балканского государства. Глава Минобороны Сербии Александр Вулин полагает, что чем более боеспособной является армия его государства, тем больше мира будет в Балканском регионе.
News.ru: последние новости
Россию заподозрили в испытании оружия «Судного дня» Южная Корея призвала КНДР прекратить пуски снарядов Задержан самый крупный торговец оружием в мире
Комментарии12
Оружие , Армия , Войска , Сергей Шойгу , Александр Вулин , Александр Вучич , Министерство обороны , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине восхитились подвигом пилотов А3214
Выборы президента США: в бой идут одни старики75
Елизавета II ввела новый запрет для Меган Маркл8
В переговорах диспетчера и пилота A321 нашли странности24
Глаголевой поставили памятник дивной красоты30
Видео
00:41
Опубликовано видео из салона аварийно севшего А321
Происшествия
01:22
В сливе переговоров экипажа A321 уличили радиолюбителей
Происшествия Катастрофы
01:56
Тайфун «Кроса» изолирует Приморье от внешнего мира
Погода Происшествия
00:54
Басков раскрыл свою связь с Зеленским
Шоу-бизнес Украина
01:06
Сочи сильно подтопило
Погода Общество
02:03
В США захотели российскую «Мертвую руку»
Оружие Армия
01:09
Появилось видео пожара в одесском отеле
Происшествия Пожары
02:49
Врачей проверили после ЧП в Северодвинске
Происшествия Другое
04:52
В Хабаровске экстренно сел пассажирский самолет
Происшествия
01:22
Мародеры разворовывают севший на поле самолет
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение