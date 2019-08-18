Гвардейцы из Сербии выйдут на Парад Победы в Москве

Александр Вулин. Почётная рота сербской президентской гвардии примет участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая 2020 года. Об этом заявил министр обороны Сербии Договорённость достигнута в ходе его встречи в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу , сообщает пресс-служба Минобороны Сербии. Армия Сербии будет на Красной площади 9 мая вместе со своим Верховным главнокомандующим, со всеми остальными государствами-победителями, со всеми нами, кто боролся против фашизма, как представители свободных народов, которыми мы были тогда и которыми являемся сейчас, — отметил Вулин. Ранее News.ru сообщал, что президент Сербии Александр Вучич передал Сергею Шойгу приглашение посетить Белград. Министра зовут, чтобы он оценил достижения армии балканского государства. Глава Минобороны Сербии Александр Вулин полагает, что чем более боеспособной является армия его государства, тем больше мира будет в Балканском регионе.