Вопрос о поставке второй партии зенитных ракетных комплексов С-400 Турции в рамках ранее заключенного контракта активно прорабатывается.
Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Сейчас активно прорабатывается вопрос о поставке второй партии С-400", — сказал он, отметив, что речь идет о ранее заключенных договоренностях.
Что касается военно-технического сотрудничества в целом, то, по его словам, переговоры ведутся по самому широкому перечню вопросов.
"Конкретно по самолетам я бы не стал говорить", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, ставит ли турецкая сторона тему возможной поставки истребителей Су-35 на повестку дня.