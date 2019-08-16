Ушаков заявил, что вопрос о поставке второй партии С-400 Турции активно прорабатывается

Вопрос о поставке второй партии зенитных ракетных комплексов С-400 Турции в рамках ранее заключенного контракта активно прорабатывается.

Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

"Сейчас активно прорабатывается вопрос о поставке второй партии С-400", — сказал он, отметив, что речь идет о ранее заключенных договоренностях.

Что касается военно-технического сотрудничества в целом, то, по его словам, переговоры ведутся по самому широкому перечню вопросов.