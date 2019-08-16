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Ушаков заявил, что вопрос о поставке второй партии С-400 Турции активно прорабатывается 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вопрос о поставке второй партии зенитных ракетных комплексов С-400 Турции в рамках ранее заключенного контракта активно прорабатывается.
Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Сейчас активно прорабатывается вопрос о поставке второй партии С-400", — сказал он, отметив, что речь идет о ранее заключенных договоренностях.
Что касается военно-технического сотрудничества в целом, то, по его словам, переговоры ведутся по самому широкому перечню вопросов.
"Конкретно по самолетам я бы не стал говорить", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, ставит ли турецкая сторона тему возможной поставки истребителей Су-35 на повестку дня.
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Оружие , Армия , Турция
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