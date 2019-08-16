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Индия допустила возможность применения ядерного оружия со своей стороны 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Индия до настоящего времени строго придерживалась политики "неприменения первой" имеющегося в ее арсенале ядерного оружия, однако изменится ли позиция страны по данному вопросу в будущем — "зависит от обстоятельств", заявил в пятницу глава минобороны южноазиатской республики Раджнатх Сингх.
"До сегодняшнего дня Индия твердо придерживалась принципа "неприменения первой" в том, что касается ядерного оружия. Что произойдет в будущем — зависит от обстоятельств", — сказал Сингх, комментируя возможность дальнейшей эскалации конфликта с соседним Пакистаном. Слова министра приводит телеканал NDTV.
По информации агентства ANI, вооруженные силы республики в бывшем штате Джамму и Кашмир приведены в состояние повышенной боевой готовности. Это связано с тем, что группировки, "поддерживаемые Пакистаном", по информации Нью-Дели, могут попытаться дестабилизировать ситуацию в регионе в ближайшее время.
Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.
После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир стал единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти.
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Оружие , Армия , Министерство обороны , Индия
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