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У КНДР появилось гиперзвуковое оружие 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 21 40 минут назад
Фото: EPA
Запущенные КНДР снаряды неустановленного типа пролетели 230 километров, развив скорость в 6,1 числа Маха, сообщил Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея.
По данным южнокорейских военных, пуски были произведены с восточного побережья КНДР, из района уезда Тхончхон в провинции Канвондо в 08.01 и 08.16 (02.01 и 02.16 мск), передает ТАСС.
«Дальность полета снарядов составила 230 км, а максимальная высота полета достигала 30 км, максимальная скорость была 6,1 Маха или более», — утверждают в КНШ Республики Корея.
Военная разведка Республики Корея и США анализирует полученные данные для установления типа снарядов, отмечает КНШ. Ведомство подчеркивает, что южнокорейские вооруженные силы сохраняют повышенную боеготовность.
В пятницу ночью КНДР запустила два снаряда неустановленного типа в Японское море. Запуск стал шестым за последние три недели. Предыдущий запуск КНДР провела 10 августа.
В Пхеньяне заявляли, что испытывают новый тип управляемых реактивных ракет. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал ракетные пуски «предупреждением» Республике Корея и США.
Понятие «Гиперзвуковая скорость» обычно относят к скоростям, превышающим скорость звука в атмосфере более чем в пять раз.
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Комментарии
Оружие , Армия , Чен Ким , Комитет начальников штабов , ИТАР-ТАСС , КНДР
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