У КНДР появилось гиперзвуковое оружие

По данным южнокорейских военных, пуски были произведены с восточного побережья КНДР, из района уезда Тхончхон в провинции Канвондо в 08.01 и 08.16 (02.01 и 02.16 мск), передает ТАСС.

«Дальность полета снарядов составила 230 км, а максимальная высота полета достигала 30 км, максимальная скорость была 6,1 Маха или более», — утверждают в КНШ Республики Корея.

Военная разведка Республики Корея и США анализирует полученные данные для установления типа снарядов, отмечает КНШ. Ведомство подчеркивает, что южнокорейские вооруженные силы сохраняют повышенную боеготовность.

В пятницу ночью КНДР запустила два снаряда неустановленного типа в Японское море. Запуск стал шестым за последние три недели. Предыдущий запуск КНДР провела 10 августа.

В Пхеньяне заявляли, что испытывают новый тип управляемых реактивных ракет. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал ракетные пуски «предупреждением» Республике Корея и США.

Понятие «Гиперзвуковая скорость» обычно относят к скоростям, превышающим скорость звука в атмосфере более чем в пять раз.