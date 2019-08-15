Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России полностью восстановят бомбардировщик Ту-2 

Популярная механика 5 часов назад
Фото: Популярная механика
Специалисты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ отреставрируют бомбардировщик Ту-2 времён Великой Отечественной войны. Это будет первый в мире летающий самолёт этой модели
Во второй половине августа в Новосибирск доставят Ту-2 — бомбардировщик периода Великой Отечественной войны, который силами специалистов ООО "Авиареставрация" из музейного экспоната будет возвращён в лётное состояние. Как обещают авторы проекта, их Ту-2 станет первым в мире летающим экземпляром этого самолёта.
История конкретного экземпляра бомбардировщика известна достаточно хорошо. Примерно до 1949 года самолёт служил в военно-воздушных силах СССР, после чего был передан в ВВС Китая, где эксплуатировался до 80-90-х годов.
Затем Ту-2 разобрали и передали в американский музей War Eagles Air Museum, где он не экспонировался и хранился в разобранном виде. Летом 2019 года бомбардировщик выкупил фонд "Крылатая память Победы" и вернул его в Россию, где сейчас самолёт ожидает реставрации.
"Это не сбитый и не разбитый самолет. Мы ещё не изучили его серийные номера и не отследили его точную историю. Самолёт будет поэлементно разобран, подробно изучен и проанализирован. Каждая деталь будет отреставрирована или воссоздана", — отметил президент фонда "Крылатая память Победы" Борис Осятинский.
Руководить работами будет доктор технических наук, профессор кафедры прочности летательных аппаратов Владимир Бернс. Ожидается, что процесс реставрации займёт около 3 лет.
Напомним, с 1941 по 1948 годы было выпущено более двух тысяч бомбардировщиков Ту-2. За создание этого самолёта Андрей Туполев получил звание генерал-майора.
Популярная механика: последние новости
Германия разработала новый миномёт для пехоты и спецназа Истребитель F-35 установил новый рекорд США отследили взрыв европейской ракеты в космосе
Комментарии
Оружие , Армия , Андрей Туполев , Новосибирск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Месть мужа? Что известно о пропаже россиянок в Германии
У погибшего солиста The Prodigy нашли миллионные долги1
Пенсионер закидал полицейских банками варенья1
Главу ПЦУ захотели сменить15
Умер журналист и переводчик Пиралов
Видео
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
00:24
РФ пригрозила оставить Китай без леса
Политика Экология
00:24
Виновниками ЧП с А321 назвали чаек с мусорного полигона
Происшествия
02:46
Пока вы не уснули: названо условие передачи Курил Японии
В мире
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
03:15
Украина пожизненно обеспечит Порошенко
Украина В мире
00:50
«Пил болотную воду»: что пережил пропавший в лесу мальчик
Происшествия Статьи
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение