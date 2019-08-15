В России полностью восстановят бомбардировщик Ту-2

Специалисты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ отреставрируют бомбардировщик Ту-2 времён Великой Отечественной войны. Это будет первый в мире летающий самолёт этой модели

Во второй половине августа в Новосибирск доставят Ту-2 — бомбардировщик периода Великой Отечественной войны, который силами специалистов ООО "Авиареставрация" из музейного экспоната будет возвращён в лётное состояние. Как обещают авторы проекта, их Ту-2 станет первым в мире летающим экземпляром этого самолёта.

История конкретного экземпляра бомбардировщика известна достаточно хорошо. Примерно до 1949 года самолёт служил в военно-воздушных силах СССР, после чего был передан в ВВС Китая, где эксплуатировался до 80-90-х годов.

Затем Ту-2 разобрали и передали в американский музей War Eagles Air Museum, где он не экспонировался и хранился в разобранном виде. Летом 2019 года бомбардировщик выкупил фонд "Крылатая память Победы" и вернул его в Россию, где сейчас самолёт ожидает реставрации.

"Это не сбитый и не разбитый самолет. Мы ещё не изучили его серийные номера и не отследили его точную историю. Самолёт будет поэлементно разобран, подробно изучен и проанализирован. Каждая деталь будет отреставрирована или воссоздана", — отметил президент фонда "Крылатая память Победы" Борис Осятинский.

Руководить работами будет доктор технических наук, профессор кафедры прочности летательных аппаратов Владимир Бернс. Ожидается, что процесс реставрации займёт около 3 лет.