Ilta-Sanomat (Финляндия): зачем России супероружие?

Отвечая на вопрос Ilta-Sanomat ( Финляндия ), зачем россиянам супероружие, финский профессор военного дела говорит, что главный мотив россиян ‒ держать свое стратегическое ядерное оружие в боевой готовности. Он считает, что мультимедийный спектакль Путина о разработке оружия частично может быть обманом и частично ‒ правдой. Эксперт очень обеспокоен увеличением угрозы ядерной войны.

Спутниковые фотографии, оценки специалистов и мистическое пресс-сообщение Росатома свидетельствуют о том, что в случае со взрывом в Архангельской области , который произошел на прошлой неделе, речь идет о тестировании крылатой ракеты, разрабатываемой по инициативе Владимира Путина.

Эксперт по военному делу России , профессор военного дела, подполковник Петтери Лалу (Petteri Lalu) выразил удивление произошедшим в Твиттере.

Если Россия действительно развивает подобное оружие, может ли это привести к неконтролируемой гонке вооружений?

Очевидный мотив

Лалу отвечает по электронной почте, что главный мотив россиян ‒ держать свое стратегическое ядерное оружие в боевой готовности.

«Согласно российским взглядам, лучшая гарантия военной безопасности ‒ мощность стратегического ядерного оружия. Россия занималась развитием ракетных технологий также и после распада СССР».

Лалу считает возможным, что мультимедийный спектакль Путина о разработке оружия частично может быть обманом.

«Президент Рональд Рейган (Ronald Reagan) тоже представлял в 1980-е годы стратегическую оборонную инициативу «Звездные войны", которая, как было признано позже, была рассчитана на то, чтобы сбить с толку советскую сторону».

Он заявляет, что искусство мухлевать ‒ важнейшая часть военного дела, но не все может основываться только на блефе.

Лалу говорит, что потребность в новых ракетных системах обосновывается выходом США в 2002 году из российско-американского Договора об ограничении систем ПРО 1972 года и началом разработки системы ПРО, охватывающей весь мир.

В феврале 2019 года США заявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. На следующий день Россия тоже заявила, что выходит из договора, а также сообщила, что собирается развивать ракеты средней дальности.

«После прекращения действия Договора об ограничении систем противоракетной обороны и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности двусторонние договоренности США и России об ограничении ядерного арсенала находятся в ситуации, когда Россия считает необходимым улучшить свои позиции в переговорах».

На очереди ‒ подписанный в 2011 году договор СНВ-III, ограничивающий арсенал ядерных вооружений. В 2021 договор должен быть продлен или расторгнут.

Еще в ноябре президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) говорил, что если договоренности о ядерном оружии, заключенные в годы холодной войны, будут расторгнуты, то в худшем случае ситуация может привести к «ледяной войне».

Лалу считает, что расторжение договоренностей об использовании ядерного оружия свидетельствует о проблемах в отношениях России и США и ослабляет уровень всеобщей безопасности.

Рост напряженности и развитие вооружения увеличивает и угрозу ядерной войны