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В Киеве решили «украинизировать» советские зенитки 

Украина.ру 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Вооруженные силы Украины получат модернизированный аналог советских стволов для зенитных установок ЗУ-23-2. Об этом сообщили в киевском конструкторском бюро «Артиллерийское вооружение».
В организации сообщили, что создали новые стволы для зенитных установок за собственные оборотные средства.
Как утверждают разработчики, финальные испытания украинских стволов КБА40 в конце 2018 года показали улучшение тактико-технических характеристик по сравнению с советским образцом.
Зенитная установка ЗУ-23-2 состоит из двух спаренных авиационных пушек калибром 23 мм, длиной ствола около 88 см, станка, автоматического прицела, дополнительного прицела для огня по наземным целям и платформы с двухколесным ходом.
Скорострельность — 2 тыс. выстрелов в минуту снарядами по 178-190 г, дальность стрельбы — 2 км по высоте и 2,5 км по дальности. Начальная скорость снаряда — 970 м/с. Расчет — пять-шесть человек.
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