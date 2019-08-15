В Киеве решили «украинизировать» советские зенитки

Вооруженные силы Украины получат модернизированный аналог советских стволов для зенитных установок ЗУ-23-2. Об этом сообщили в киевском конструкторском бюро «Артиллерийское вооружение».

В организации сообщили, что создали новые стволы для зенитных установок за собственные оборотные средства.

Как утверждают разработчики, финальные испытания украинских стволов КБА40 в конце 2018 года показали улучшение тактико-технических характеристик по сравнению с советским образцом.

Зенитная установка ЗУ-23-2 состоит из двух спаренных авиационных пушек калибром 23 мм, длиной ствола около 88 см, станка, автоматического прицела, дополнительного прицела для огня по наземным целям и платформы с двухколесным ходом.

Скорострельность — 2 тыс. выстрелов в минуту снарядами по 178-190 г, дальность стрельбы — 2 км по высоте и 2,5 км по дальности. Начальная скорость снаряда — 970 м/с. Расчет — пять-шесть человек.