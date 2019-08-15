«Шагаем к гонке вооружений»: что будет с ядерным арсеналом России

США ищут повод для выхода из договора СНВ-3, что грозит началом новой гонки вооружений, ведь только этот документ сейчас сдерживает страны от наращивания ядерного потенциала. Несмотря на то что переговоры продолжаются, остается не так много шансов, что соглашение, срок действия которого заканчивается в феврале 2021 года, будет продлено.

15 августа исполняется 84 года с того дня, когда Япония объявила о капитуляции во Второй мировой войне. Бывшая союзница нацистской Германии прекратила сопротивление спустя несколько дней после того, как США применили против нее атомное оружие. Бомбы были сброшены на города Хиросима и Нагасаки , что стало первым и до настоящего времени последним применением такого оружия против государства. Но спустя почти век мир стоит на пороге новой гонки вооружений.

«Хотя я видел зверства военного времени, я не был готов к тому, что увидел сейчас. Не было ничего. Ни птиц. Ни людей. Ни зданий. Ни деревьев. Ни жизни. Контуры человеческих тел отпечатались как негативы в цементе. Дом, в котором я вырос, исчез. Город испарился», — так описывал увиденное в городе Хиросима после ядерного удара Ник Пальчикофф, американский военный русского происхождения.

Несмотря на последствия ядерных ударов, которые унесли жизни тысяч человек, спустя десятки лет ядерная война уже не кажется многим страшной катастрофой.

Согласно недавнему опросу ВЦИОМ , 46% россиян заявили, что не испытывают беспокойства по этому поводу. При этом 79% опрошенных граждан уверены, что в случае ядерного конфликта почти ни у кого не будет возможности выжить, несмотря на бомбоубежища.

У более молодых людей страх перед применением ядерного оружия постепенно исчезает, отмечал ранее в беседе с «Газетой.Ru» бывший командующий Стратегическими ядерными силами США генерал Юджин Хабигер.

«Проблема связана с миллениалами, не озабоченными ядерным оружием, поскольку люди просто не жили во времена, когда это было актуально. Им не надо было прятаться под партами, ожидая ядерной атаки», — говорил он.

Еще недавно казалось, что массовый страх времен «холодной войны» — когда школьники действительно прятались под парты в США, а в СССР учились «спасаться» от ядерного взрыва — исчез. Однако, учитывая мировую обстановку, американское издание «Бюллетень ученых-атомщиков» на своих знаменитых «Часах судного дня» установило время две минуты до полуночи. По мнению авторов издания, циферблат часов символизирует «новую анормальность» в ситуации с мировой безопасностью.

Как считает экс-глава минобороны США Уильям Перри, случайная опасность ядерной войны вновь возникает.

«Тогда мы считали, что находимся на верном пути к устранению этой экзистенциальной угрозы. Но этого не случилось. Сегодня, по непонятной причине, мы возрождаем геополитическую враждебность «холодной войны». А также восстанавливаем ядерный арсенал этой войны. Мы скатываемся к новой «холодной войне», ставя себя под угрозу того, что ввяжемся в глобальную ядерную войну из-за случайности», — пишет он в недавно вышедшей книге «Мой путь».

Слова бывшего ветерана «холодной войны» и одного из сторонников системы контроля над вооружениями вполне актуальны, учитывая происходящее на глазах разрушение главных договоров международной безопасности: недавно США и Россия из-за взаимных обвинений отказались от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он был заключен в 1987 году и способствовал ликвидации целого класса ракет в Европе.

Ранее канул в небытие договор по противоракетной обороне, а вскоре может также прекратить свое существование и последний сдерживающий договор — о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Несмотря на то, что переговоры между Россией и США по этому вопросу продолжаются, остается не так много шансов, что соглашение, срок действия которого заканчивается в феврале 2021 года, может быть продлено.

«Вопрос продления СНВ-3 пока для меня остается открытым. Если после краха ДРСМД перестанет действовать и он, то другого инструмента контроля над ядерным оружием у нас не будет. Начнется полномасштабная гонка вооружений. И она будет крайне опасной», — сказал ранее «Газете.Ru» руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Алексей Арбатов.

В случае, если договоры прекратят свое существование, ситуация может выйти из-под контроля и привести к тому, что страны начнут активно наращивать ядерные арсеналы. В таких случаях инициативу часто берут в свои руки военные, которые пытаются убедить гражданское начальство в необходимости новых видов вооружений — якобы для защиты. «Про гонку вооружений не надо говорить, она сама случится, и мы к ней уже шагаем семимильными шагами», — говорит ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев , который отмечает, что создаваемые в России новые виды вооружений «не останутся без ответа».

В советские годы безумная гонка вооружений подорвала экономику СССР и заставила тогдашнего лидера страны Михаила Горбачева пойти на переговоры с США. Американская же сторона во времена Рональда Рейгана активно занималась созданием систем ПРО в космосе, что стоило бюджету многомиллиардных затрат.

В России учитывают опыт СССР. Президент Владимир Путин ранее заявил, что Москва не будет «втягиваться в затратную гонку вооружений».

В то же время в РФ разрабатывается гиперзвуковая ракета «Циркон», способная поразить любую ПРО.

Несмотря на достижения российских и американских инженеров в сфере вооружений, в случае боевых действий порадоваться успехам будет некому: накопленные арсеналы не оставляют возможностей для выживания ни России, ни США после массированного обмена ядерными ударами.

Подобный сценарий при этом не пугает представителей тех политических кругов в России и США, которых принято называть «алармистами». Именно им адресованы многочисленные пропагандистские сообщения об испытаниях новых видов вооружений.

Есть же и те, кто считает необходимым чуть ли не провести в России одностороннее ядерное разоружение, чтобы показать свои «мирные намерения».

Большинство же выступают за контроль за ядерным оружием и постепенное сокращение ядерных арсеналов двух стран.

Путем к такому сценарию могла бы стать формулировка о недопустимости ядерной войны. Не так давно Россия выступила с идеей принятия подобной декларации, однако в Вашингтоне этот посыл не поддержали. При этом инициатива напоминает ту, что была подписана Рейганом и Горбачевым во время саммита в Женеве в 1985 году: «Ядерная война недопустима, в ней не может быть победителей», — говорилось в документе.

Ситуация осложняется тем, что для принятия подобных документов необходимо создать атмосферу доверия, что сложно из-за общего уровня напряженности отношений между двумя странами.

«Если бы у нас были хорошие отношения, и диалог шел, тогда бы естественно было, что одним из актов было бы продолжение действия СНВ. Однако диалог отсутствует, и идет постоянное нагнетание», — характеризует ситуацию ведущий научный сотрудник ИМЭМО Сергей Ознобищев.

Эксперт напоминает, что разговор идет давно, однако никаких позитивных шагов не сделано. Для главы США Дональда Трампа , как отмечает Ознобищев, важно показать, что он «не идет на поводу у русских».

«Мы все время ждем, когда у него руки станут свободны, вот они стали свободнее после доклада [по «российскому делу» экс-спецпрокурора США Роберта] Мюллера, а ничего не делается», — говорит он. По мнению Ознобищева, «самое неприятное, что может случиться — это то, что все увлекутся выставлением условий и забудут про сам договор».

Лидер США, который уже начал вести битву за второй президентский срок, недавно заявил, что Вашингтон собирается заключить с Москвой соглашение в сфере контроля над вооружениями.

«Мы занимаемся лишь тем, что увеличиваем то, что не нужно ни нам, ни им [России]», — сказал президент о проблеме в сфере вооружений.

Никакой конкретики в этих словах нет, однако идей фикс для президента США является привлечение к новому ядерному договору с Россией Китая. В Пекине дают понять, что в этом не заинтересованы. К тому же китайский ядерный арсенал ничтожно мал по сравнению с США и Россией.

Для Трампа попытка ограничения Китая в любой сфере — это часть политики, которую он последовательно проводит с первых дней президентства. Кроме того, создание нового договора взамен старых — это возможность для президента США войти в историю, как вошли в нее президенты Рейган и Горбачев, подписавшие ДРСМД.