Эксперт уличил США в воровстве российских разработок на обвинения в «краже гиперзвука»

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, комментируя инцидент под Северодвинском , заявил: "Что-то явно пошло не так, но это демонстрирует, что хотя по экономике Россия сравнима с Нидерландами , она все еще тратит достаточно на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки, ракеты с планирующим гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные из американских технологий".

"Говоря о краже Россией технологий гиперзвука, Болтон соврал, — отмечает эксперт. — США и СССР одновременно начали работать над этими технологиями в 1970-х сразу в двух направлениях — ракетном и авиационном. С ракетами было проще — вывести их на нужные скорости удалось быстро, но советские ученые не могли добиться управления снарядом — на это у РФ ушло 50 лет. И стоит учитывать перерыв на 1990-е, когда научные разработки были практически парализованы.

США долго успехами в гиперзвуке не могли похвастать — лишь в 2006 году запустили проект Advanced Hypersonic Weapon, который дал ракету. Разгоняющую боеголовку до скорости в 6 чисел Маха. Боеголовка, не маневрируя, попадала в район цели. Россия уже тогда ставила задачу сложных маневров боеголовки, чтобы максимально затруднить ее перехват. Это эксклюзивные разработки РФ. Штаты же даже в Концепции глобального удара ставят целью мгновенной доставки заряда, то есть ставят на скорость".

Провалы США

В опубликованном диалоге Болтон не говорит, о каких конкретно российских разработках идет речь. Известно, что Москва занимается созданием нескольких гиперзвуковых ракет, это противокорабельная "Циркон", комплексы "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком и авиационные комплексы "Кинжал". Последний на прошлой неделе впервые показали широкой публике — на конкурсе "Авиадартс". Подобных технологий в мире нет — это авиационный вариант комплекса "Искандер".

Инцидент на военном полигоне под Северодвинском (Архангельская область) произошел 8 августа. 10 августа госкорпорация "Росатом" проинформировала, что жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе стали пять ее сотрудников, трое госпитализированы. Госкорпорация "Росатом" позднее сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания.

"Есть у США и проект авиационной гиперзвуковой ракеты X-51, но систем управления снарядом у нее нет — остается надеяться лишь на точность прицела пилота. Все попытки американцев создать управляемый гиперзвук провалились. К примеру, проект Aurora — на скорости свыше 5 чисел Маха снаряды теряли управление. Хорошо, что была предусмотрена система самоуничтожения ракет при потере контроля. В итоге США не нашли решения проблемы и проект закрыли, потратив на него огромные деньги.

А когда Россия продемонстрировала свои комплексы, основанные на технологиях управляемого гиперзвука, в октябре 2018 года американцы спешно бросились оценивать свои разработки. И пришли к выводу, что ни один из прототипов не достиг хоть сколько-то приемлемых результатов. Потому Штаты решили объединить все разработки в единую программу, на базе которой пытаются создать комплекс вооружений. За основу взяли один из наиболее удачных прототипов для сухопутных войск", — подчеркивает эксперт.

Шапка на воре

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что российские разработки в области вооружений в настоящее время значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим государствам. Гиперзвуковые ракеты "Кинжала" способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. После успешных испытаний с 1 декабря 2017 года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа.

На демонстрационных испытаниях ракета, после сброса в заданной точке, далее летела с гиперзвуковой скоростью, превышая скорость звука в 10 раз и маневрируя на всей траектории полёта. Такое сочетание характеристик позволяет ракете комплекса гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны. Для достижения заявленной скорости ракета должна быть разогнана носителем, и МиГ-31 наиболее приспособлен для этого.

"Вот кому бы можно было рассуждать о воровстве чужих технологий, так только не американцам, которым Россия может припомнить довольно много подобных прецедентов. К примеру, разработки НПО "Молния" — летательный аппарат, который можно было запускать с фюзеляжа самолета, проект "Спираль". В его рамках были разработаны сразу два летательных устройства — беспилотный орбитальный ракетоплан и уникальный самолет для полетов в атмосфере.

Оба этих самолета загадочным образом появились у США. Позже Штаты украли у СССР технологию двухфюзеляжного самолета для воздушного старта, создав на ее базе практически идентичный свой образец. Можно и припомнить историю широко разрекламированного самолета F-35, который "научился" вертикальному взлету в 1990-е за счет помощи российского КБ Яковлева.