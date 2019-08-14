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Ту-160 перебросили к границе США 

Рамблер + ещё 10 13 минут назад
Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили перелет с базы под Саратовом на аэродром Анадырь на Чукотке, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Продолжительность перелета составила восемь часов, самолеты преодолели расстояние более 6 тысяч километров без дозаправки.
Перелет состоялся в рамках летно-тактических учений, в ходе которых отрабатывалось перебазирование на оперативные аэродромы, а также полеты с дозаправкой в воздухе. Также в учениях задействованы около десяти самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78, сообщили в Минобороны.
Как отмечает «Российская газета», в августе 2018 года стратегические ракетоносцы уже летали на модернизированный аэродром Анадырь. По мнению издания, прибытие Ту-160 на Чукотку демонстрирует возможность России размещать носители ядерного оружия в непосредственной близости от США. От Анадыря до Аляски менее 600 километров, Ту-160 преодолевает это расстояние за 20 минут. Отмечается также, что ракеты, которые несет самолет, можно пускать, не выходя из воздушного пространства России. При необходимости первоочередной целью ракетоносцев может стать размещенные на Аляске радары и стартовые позиции перехватчиков противоракетной обороны США.
Комментарии283
Оружие , Армия , Видео , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , "Российская газета" , Анадырь , США
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