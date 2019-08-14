Израиль прикроет: США купили ПРО «Железный купол»

США подписан контракт на приобретение двух комплектов израильского противоракетного комплекса «Железный купол» для временного решения проблем ПРО армии США, заявил официальный представитель ведомства за модернизацию средств ПВО/ПРО. Что собой представляет комплекс и как американцы планируют вписать его в свою архитектуру безопасности, разбиралась «Газета.Ru».

Контракт на приобретение израильского ПРК «Железный купол» для нужд армии США подписан, и в скором времени появится график поставок и остальные детали по постановке этих систем на вооружение, заявил замначальника службы модернизации противовоздушной и противоракетной обороны США Дэрил Янгман на традиционном симпозиуме представителей оборонной промышленности США по вопросам ПВО/ПРО в Хантсвилле (Алабама). О прошедшем мероприятии пишет Defense News.

В последнее время в армии США существенно активизировались работы по разработке и дальнейшему принятию на вооружение новой системы ПВО/ПРО тактического уровня по программе «Возможность защиты от огня с закрытых позиций» (Indirect Fire Protection Capability, IFPC).

При этом американцы стремятся побыстрее получить системы IFPC как временного средства для защиты войск от НУРС, снарядов артиллерии и минометов, а также беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, чтобы восполнить свой дефицит потенциала для защиты от крылатых ракет хотя бы на временной основе.

«Однако собственной системы ПРО тактического уровня, тем более хорошо зарекомендовавшей себя в боевых действиях, в США в настоящее время нет», — пояснил «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По его мнению, именно в этой связи внимание американских военных привлекла система ПРО Iron Dome («Железный купол»). Противоракетный комплекс Iron Dome был разработан американской компанией Raytheon и израильской фирмой Rafael (Rafael Advanced Defense Systems Ltd.). Часть комплектующих системы производится в Соединенных Штатах.

Израильский комплекс, по оценке американских военных, может стать промежуточным решением для создания в последующем перспективной американской системы ПРО тактического уровня.

«В то же время нельзя исключать, что «Железный купол» может стать и долговременным средством ПРО Армии США. Это зависит от того, как он будет функционировать в промежуточный период, — сказал Дэрил Янгман незадолго до симпозиума в Хантсвилле. — В настоящее время мы проводим анализ и эксперименты в целях эффективного выполнения программы IFPC».

Подобные меры включают в себя моделирование на инженерном уровне для определения эффективности нескольких вариантов систем ПРО, в том числе и «Железного купола», или элементов этой системы.

Полковник Чак Уоршим, руководитель проекта Армии США по системам защиты от крылатых ракет в исполнительном офисе программы «Ракеты и космос», заявил, что в настоящее время долговременная стратегия программы IFPC уточняется. В течение лета и осени, по его словам, станет окончательно ясно, как будут выглядеть уточненные контуры этой программы.

«Железный купол», пишет Defense News, поступит на оснащение подразделений и частей Армии США и будет принимать участие в мероприятиях боевой подготовки — как официальных, так и неофициальных. Военные США хотят определить, насколько Iron Dome органично впишется в архитектуру их программы IFPC.

Сегодня противоракетный комплекс Iron Dome — одна из самых популярных систем противовоздушной/противоракетной обороны в мире.

Iron Dome разрабатывался с учетом разрешения главной израильской проблемы, связанной с постоянными обстрелами со стороны сектора Газа артиллерийскими системами и самодельными неуправляемыми реактивными снарядами, для чего комплексу была необходима высокопотенциальная многофункциональная РЛС (МРЛС) на базе фазированной активной решетки, способная отслеживать и выдавать целеуказание по сверхмалоразмерным целям с эффективной поверхностью рассеяния (ЭПР) около 0,01–0,02 кв. м, а также иметь высокопроизводительную цифровую вычислительную машину, способную одновременно определять степень угрозы от каждой из нескольких десятков подлетающих снарядов путем расчета траектории и точки падения последних.

По сути, МРЛС системы «Железный Купол» должна была совместить в себе качества контрбатарейной РЛС артиллерийской разведки с возможностями РЛС целеуказания большой дальности. И такая РЛС была разработана.

Каждая батарея «Железного купола» может защищать территорию площадью 150 кв. км. Первое подразделение встало на боевое дежурство в марте 2011 года. На июль 2014 года, боевое дежурство несли уже девять батарей по всей территории Израиля. К концу 2014 года батареями «Железного купола» успешно сбито 1200 ракет.

В состав батареи Iron Dome входит многофункциональная радиолокационная станция (МРЛС) EL/M-2084 компании ELTA Systems, Центр управления огнем и три пусковые установки с 20-ю ракетами-перехватчиками «Тамир».

МРЛС EL/M-2084 предназначена для обнаружения цели, захвата на сопровождение и построения траектории ее полета. Артиллерийские снаряды и неуправляемые снаряды обнаруживаются на удалении до 70-90 км, авиация — до 450 км. Также «Железный купол» может перехватывать управляемые авиабомбы и свободнопадающие авиабомбы.

Поскольку около 75% ракет «Кассам» не попадают в цель, РЛС проводит вычисление траектории и не выдает команду на перехват, если согласно расчетам ракета упадет в ненаселенный район. Это позволяет существенно снизить финансовые затраты на использование «Железного купола».

Система наведения противоракеты на цель — активная радиолокационная. Ракета выходит на цель по командам, полученными от радара, который расположен на самой ракете. Длина ракеты «Тамир» — 3 м, диаметр — 160 мм, масса — 90 кг. Дальность стрельбы — 17-18 км, вес боевой части — 11 кг. Цена одной батареи составляет, по разным оценкам, от $50 млн до $170 млн До самого последнего времени каждый пуск ракеты системы Iron Dome обходился в $30-40 тыс., что многократно превышает стоимость любой из возможных перехватываемых ракет. Для сравнения, стоимость ракеты РСЗО «Град» — около одной тысячи долларов, а самодельного «Кассама» — около $200.

Таким образом, даже при 100% эффективности, перехват средства нападения обходится намного дороже, чем стоимость самого средства нападения.

Но экономическая эффективность системы заключается в том, что ранее при попадании ракеты в жилой квартал израильское государство выплачивало не менее одного миллиона шекелей (около $250 тыс.) компенсации городу и его жителям.