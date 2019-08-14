«Россия не позволит»: Сделано заявление для США

Россия ответила на угрозу США

8 августа на военном полигоне под Северодвинском произошел инцидент с жидкостной двигательной установкой (так ЧП описали в Министерстве обороны ) или пожар и взрыв в ходе испытания ракеты (по версии Росатома ). Погибли пять человек.

Два дня назад президент США Дональд Трамп заявил, что инцидент имел место в ходе испытания гиперзвуковой крылатой ракеты.

Вчера анонимный высокопоставленный собеседник в Белом доме сообщил агентству «Рейтер», что разработка Россией такой ракеты может привести к непродлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

По мнению Константина Косачева, подобные заявления из Белого дома свидетельствуют, что США вновь стремятся к военному превосходству над всем миром. Сенатор назвал это логикой времен начала холодной войны — порочной, крайне опасной, изжившей себя.