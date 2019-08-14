«Россия не позволит»: Сделано заявление для США

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Россия ответила на угрозу США 

Рамблер + ещё 1 9 минут назад
США захотели стать сильнее России, но у них ничего не выйдет, заявил Интерфаксу сенатор Константин Косачев.
8 августа на военном полигоне под Северодвинском произошел инцидент с жидкостной двигательной установкой (так ЧП описали в Министерстве обороны) или пожар и взрыв в ходе испытания ракеты (по версии Росатома). Погибли пять человек.
Два дня назад президент США Дональд Трамп заявил, что инцидент имел место в ходе испытания гиперзвуковой крылатой ракеты.
Вчера анонимный высокопоставленный собеседник в Белом доме сообщил агентству «Рейтер», что разработка Россией такой ракеты может привести к непродлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
По мнению Константина Косачева, подобные заявления из Белого дома свидетельствуют, что США вновь стремятся к военному превосходству над всем миром. Сенатор назвал это логикой времен начала холодной войны — порочной, крайне опасной, изжившей себя.
«Сломать баланс сил у американцев совершенно точно не получится», — заверил он, пообещав, что Россия даст США отпор, не позволив при этом втянуть себя в гонку вооружений.
Комментарии207
Оружие , Видео , В мире , Политика , Дональд Трамп , Константин Косачев , Министерство обороны , Росатом , Интерфакс , Reuters , Северодвинск , США
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