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«Заметному» соплу российского «Охотника» дали объяснение 

Lenta.ru + ещё 1 38 минут назад
Фото: topwar.ru
Открытое сопло двигателя, наружные антенны и отверстия на борту не свидетельствуют о заметности для радиолокационных станций противника перспективного российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник», уверен военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.
По его мнению, в настоящее время утверждения о каких-либо свойствах БПЛА делать преждевременно, поскольку «ни задачи ему не определены, ни вооружение к нему не показано, и не известно, где и как он будет применяться». «Опровергать или комментировать эти мнения [в западной прессе] нет смысла. Понятно, что вызваны они определенной ревностью к России, у которой не было тяжелых ударных беспилотников, и вот они — раз и есть», — утверждает обозреватель.
В августе американское издание The Drive написало, что конструкция крыла С-70 «Охотник» могла быть заимствована у малозаметного ударного самолета F-117 Nighthawk и стелс-дрона RQ-170 Sentinel производства США.
Первый полет С-70 «Охотник» состоялся 3 августа. До конца года планируется провести еще несколько подобных испытаний С-70 «Охотник».
В феврале военный эксперт Петр Бутовский допустил, что взлетный вес С-70 «Охотник» составит 25 тонн, из которых 2,8 тонны придется на вооружение, размах крыла беспилотника составит 19 метров, длина машины — 14 метров, на низкой высоте дрон должен быть способен развивать скорость 1,4 тысячи километров в час, а дальность полета машины составит пять тысяч километров.
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Оружие , Армия , Виктор Литовкин , ИТАР-ТАСС
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