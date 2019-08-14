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В ЛНР уничтожили четыре беспилотника ВСУ 

ТК «Звезда» + ещё 9 2 часа назад
Фото: НМ ЛНР
Использование любой авиации, включая БПЛА запрещено Минскими договоренностями.
Подразделения ПВО Народной милиции ЛНР за прошедшие сутки сбили четыре беспилотника. Все они вели разведку позиция или корректировку огня. Об этом сообщается на официальном сайте НМ ЛНР.
«Фантом-4» был сбит над населенным пунктом Калиновка, «Спектрум» — в небе над селом Весняное, БПЛА типа «Крыло» подразделения ПВО НМ ЛНР смогли нейтрализовать возле поселка Донецкий, а Mavic — над Калиново.
Напомним, что использование авиации, в том числе беспилотной запрещено согласно Минским договоренностям. Однако ВСУ продолжают использовать беспилотники для проведения разведки и корректировки огня на территории ДНР и ЛНР. Ранее сообщалось, что бойцы Народной милиции ДНР также сбили БПЛА. Дрон нес на себе гранату ВОГ-17. По словам представителей НМ ДНР, целью удара был населенный пункт Ленинское.
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Оружие , Армия , В мире
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