Шойгу осмотрел разработки новых боевых роботов на базе Т-72Б3

Министр обороны проверил ход выполнения гособоронзаказа на этом предприятии, посетил цех сборки танков, а также заслушал доклады руководства завода в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа.

Каждый из комплексов будет иметь индивидуальное целевое назначение. Один из них представляет из себя безэкипажную боевую машину с тяжелым вооружением, второй — безэкипажную боевую машину с автоматическими пушками.