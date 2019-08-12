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Шойгу осмотрел разработки новых боевых роботов на базе Т-72Б3 

ТАСС + ещё 8 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу осмотрел новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на "Уралвагонзаводе" (УВЗ).
Министр обороны проверил ход выполнения гособоронзаказа на этом предприятии, посетил цех сборки танков, а также заслушал доклады руководства завода в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа.
Генеральный конструктор "Уралвагонзавода" Андрей Терликов продемонстрировал главе военного ведомства новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе Т-72Б3.
Каждый из комплексов будет иметь индивидуальное целевое назначение. Один из них представляет из себя безэкипажную боевую машину с тяжелым вооружением, второй — безэкипажную боевую машину с автоматическими пушками.
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Оружие , Армия , Войска , Сергей Шойгу , Андрей Терликов , Министерство обороны , Уралвагонзавод
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