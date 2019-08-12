В России оценили «смертоносные» штурмовики Украины

Возможное приобретение Украиной Бразилии турбовинтовых учебно-боевых самолетов A-29 Super Tucano является ошибкой, поскольку в современных конфликтах вместо такой техники используются летающие дроны, пишет в «Известиях» военный эксперт Антон Лавров

«Главной проблемой Super Tucano будет само его наличие. В экипаж штурмовика входит сразу два человека, которые безусловно при вылетах будут подвергаться большой опасности, что заставит использовать их крайне осторожно, избегая любых рисков», — уверен автор.

По его словам, украинский интерес к A-29 Super Tucano запоздал. «Конечно, они будут лучше смотреться на парадах, чем турецкие ударные беспилотники, но, если закупка и состоится, это станет ошибкой. Такой неэффективной трате ресурсов противники лишь порадуются», — написал Лавров.