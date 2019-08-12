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В России оценили «смертоносные» штурмовики Украины 

Lenta.ru 13 минут назад
Фото: Reuters
Возможное приобретение Украиной у Бразилии турбовинтовых учебно-боевых самолетов A-29 Super Tucano является ошибкой, поскольку в современных конфликтах вместо такой техники используются летающие дроны, пишет в «Известиях» военный эксперт Антон Лавров.
«Главной проблемой Super Tucano будет само его наличие. В экипаж штурмовика входит сразу два человека, которые безусловно при вылетах будут подвергаться большой опасности, что заставит использовать их крайне осторожно, избегая любых рисков», — уверен автор.
По его словам, украинский интерес к A-29 Super Tucano запоздал. «Конечно, они будут лучше смотреться на парадах, чем турецкие ударные беспилотники, но, если закупка и состоится, это станет ошибкой. Такой неэффективной трате ресурсов противники лишь порадуются», — написал Лавров.
Военный эксперт напомнил, что делегация Военно-воздушных сил (ВВС) Украины во главе с командующим генерал-полковником Сергеем Дроздовым в августе прибыла в Сан-Паулу (Бразилия), где провела переговоры c руководством бразильской компании Embraer (находится в процессе приобретения американской корпорацией Boeing), производящей самолет.
В июле стало известно, что китайская инвестиционная компания Skyrizon возобновила попытки приобретения украинской двигателестроительной компании «Мотор Сич».
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Комментарии
Оружие , Украина , Антон Лавров , Сергей Дроздов , Boeing , Мотор Сич , газета "Известия" , Бразилия
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