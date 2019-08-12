СМИ: Турция заинтересовалась российскими Су-35 на фоне спора с США

В настоящее время лица, ответственные за закупки для ВС Турции , уже ведут переговоры с военными и изучают вариант с покупкой Су-35, уточняют местные СМИ.

Турция не исключает возможность закупить у России многоцелевые истребители Су-35. По данным местных СМИ, такое решение власти страны приняли на рассмотрение после того, как Вашингтон исключил Анкару из программы истребителей-бомбардировщиков F-35.

В настоящее время лица, ответственные за закупки для ВС Турции, уже ведут переговоры с военными и изучают вариант с покупкой Су-35.

Таким образом, если будет одобрена перспектива закупок российских истребителей, Анкара будет официально договариваться с «Рособоронэкспортом» , сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Турция заинтересована в закупке других систем противовоздушной обороны, кроме С-400, поставка которых уже ведется в страну.

Поставки систем С-400 в Турцию ведутся в рамках подписанного контракта. В связи с этим президент США Дональд Трамп заявил, что не продаст Турции истребители F-35 Lightning II. Кроме того, ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что поставки С-400 в Турцию завершатся до конца года.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы — 400 километров.