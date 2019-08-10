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Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие 

Lenta.ru + ещё 1 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие, которое займется разработкой высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Об этом сообщается на сайте Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.
Как пояснили в СНБО, главной задачей нового предприятия станет объединение мощностей оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий.
В частности, одним из первых проектов должен стать беспилотный летательный аппарат нового поколения. Ожидается, что беспилотник сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, находиться в воздухе на протяжении нескольких часов и развивать значительную крейсерскую скорость. Кроме того, аппарат будет способен наносить удары широким спектром высокоточного оружия, а также нести большое количество вооружения.
В СНБО уточнили, что подобные характеристики новому дрону обеспечит широкое использование композитных материалов, цифровых технологий, а также двигателей украинского производства, способных «надежно работать в экстремальных условиях».
В ведомстве подчеркнули, что турецкие и украинские оборонные предприятия уже не первый год сотрудничают в области систем связи, создания ударных беспилотников и авиационного высокоточного вооружения.
Ранее в августе президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что сотрудничество с Анкарой поможет Киеву изменить ситуацию в регионе Черного моря.
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Оружие , Армия , Владимир Зеленский , Укроборонпром , Турция
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