Американский беспилотник упал под Багдадом

Разведывательный беспилотный летательный аппарат армии США рухнул на равнинной местности к северу от Багдада.

Дрон не получил серьёзных повреждений и имеет бортовой номер 52187, сообщает иракское агентство Buratha News.

По версии агентства, отсутствие серьёзных повреждений указывает на хакерскую атаку. Беспилотник могли жёстко посадить при попытке перехвата.

Аппарат передан силам безопасности Ирака.

Ранее News.ru писал, что иранские военные сбили американский дрон. В ответ на это Вашингтон ужесточил санкции в отношении Тегерана.