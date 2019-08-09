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Атомный подводный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после модернизации 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости / Алексей Куденко
Атомный подводный крейсер "Омск" после четырехлетнего ремонта с модернизацией на Дальневосточном заводе "Звезда" в Приморье вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"На пирсе подводников встречали представители командования Подводных сил Тихоокеанского флота, офицеры штаба соединения подводных лодок, родные и близкие. По докладу командира подводного крейсера капитана первого ранга Дениса Шарыпова, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач", — сказал Воскресенский.
Начальник штаба Подводных сил ТОФ контр-адмирал Эдуард Михайлов поздравил личный состав АПЛ с возвращением в родную базу и вручил командиру крейсера жареного поросенка.
В конце июня в рамках программы V Международного военно-технического форума "Армия-2019" во Владивостоке после завершения всех технических работ "Омск" был торжественно передан Тихоокеанскому флоту. Крейсер решил ряд тестовых задач в акватории Японского моря, в том числе выполнил глубоководное погружение и принял участие в праздновании Дня Военно-морского флота во Владивостоке.
Подводная скорость "Омска" более 30 узлов, ее предельная глубина погружения — 500 метров. АПЛ с экипажем из 130 человек может 120 суток находиться в автономном плавании. Надводное водоизмещение подлодки длиной 154 метра и наибольшей шириной 18,2 метра составляет 14 700 тонн. Подводное — 23 860 тонн. На вооружении АПЛ стоят ракетные комплексы П-700 "Гранит".
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Николай Воскресенский , Эдуард Михайлов , ДВЗ Звезда
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