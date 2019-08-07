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Российскому «Охотнику» напророчили дополнительные полеты 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Российский тяжелый ударный беспилотник-невидимка «Охотник» в этом году совершит еще несколько полетов. Об этом агентству ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе страны.
По словам собеседника агентства, программа летных испытаний «Охотника» на 2019 год предусматривает ряд полетов, при этом задания для дрона каждый раз будут становиться все сложнее. Один из полетов будет выполнен в частично автономном режиме, когда оператор задаст лишь несколько команд, а затем, вероятно, беспилотник совершит полностью автономный полет, выполняя программу только под контролем собственной системы управления.
В Объединенной авиастроительной корпорации отказались комментировать эту информацию.
3 августа «Охотник» совершил первый полет продолжительностью 20 минут. Дрон под управлением оператора несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 метров и совершил успешную посадку.
Сведения о разработке «Охотника» появились в 2012 году. Утверждалось, что одноименная научно-исследовательская работа по созданию ударного БПЛА ведется «Сухим» и «МиГ». «Охотник», предположительно, имеет массу около 20 тонн и, по различным данным, сможет разгоняться в полете до 1-1,4 тысячи километров в час.
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Оружие , Армия , МиГ , ОАК , ИТАР-ТАСС
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