Воздушно-космические силы России пополнятся «Супер Сухими»

Отмечается, что первая партия модернизированных истребителей Су-30СМ1 уже заказана. Первые машины ВКС получат до конца 2020 года. Их используют для испытаний и подготовки пилотов, пишет издание.

«Супер Сухой» получил новые двигатели АЛ-41Ф1С, благодаря которым самолет способен выполнять сложнейшие фигуры пилотажа, сообщили в ведомстве.

«Новый радар сделает Су-30СМ1 эффективнее в любых боевых условиях. Именно от радара зависят все характеристики самолета как воздушного бойца», — рассказал военный эксперт Антон Лавров.

Самолеты дорабатывались с учетом эксплуатации и опыта, полученного в ходе операции в Сирии, добавили в министерстве. Массовые поставки машин в ВКС России начнутся в 2021 году.

Ранее стало известно о том, что российские ВКС получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С до конца 2020 года. Отмечалось, что предприятие-производитель данных истребителей Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КНААЗ) работает над модернизацией Су-35С с учетом опыта использования авиации в Сирии. На новых версиях машин будут применяться все типы авиационных ракет классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

В марте сообщалось, что с 2012 года ВКС России получили более тысячи самолетов и вертолетов.