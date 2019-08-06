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Воздушно-космические силы России пополнятся «Супер Сухими» 

Lenta.ru + ещё 1 38 минут назад
Фото: Александр Тарасенко / РИА Новости
Воздушно-космические силы (ВКС) России пополнятся «Супер Сухими», пишут «Известия» со ссылкой на Министерство обороны.
Отмечается, что первая партия модернизированных истребителей Су-30СМ1 уже заказана. Первые машины ВКС получат до конца 2020 года. Их используют для испытаний и подготовки пилотов, пишет издание.
«Супер Сухой» получил новые двигатели АЛ-41Ф1С, благодаря которым самолет способен выполнять сложнейшие фигуры пилотажа, сообщили в ведомстве.
«Новый радар сделает Су-30СМ1 эффективнее в любых боевых условиях. Именно от радара зависят все характеристики самолета как воздушного бойца», — рассказал военный эксперт Антон Лавров.
Самолеты дорабатывались с учетом эксплуатации и опыта, полученного в ходе операции в Сирии, добавили в министерстве. Массовые поставки машин в ВКС России начнутся в 2021 году.
Ранее стало известно о том, что российские ВКС получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С до конца 2020 года. Отмечалось, что предприятие-производитель данных истребителей Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КНААЗ) работает над модернизацией Су-35С с учетом опыта использования авиации в Сирии. На новых версиях машин будут применяться все типы авиационных ракет классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».
В марте сообщалось, что с 2012 года ВКС России получили более тысячи самолетов и вертолетов.
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Комментарии1
Оружие , Армия , Антон Лавров , Министерство обороны , КнААЗ им. Ю.А. Гагарина , газета "Известия"
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