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Турции подобрали три альтернативы F-35 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Турция вместо американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II может приобрести российский Су-57, китайский J-31 или создаваемый европейский NGF (Next Generation Fighter), пишет «Звезда».
Авторы еженедельника полагают, что приобретению истребителей у России и Китая не могут угрожать санкционные ограничения со стороны США, тогда как покупка самолетов у Европы маловероятна.
«Здесь, правда, возможны проблемы — Вашингтон найдет рычаги давления на Францию и Германию с тем, чтобы не допустить Турцию к новейшим технологиям», — отмечается в материале.
В июле в Defense News предложили несколько способов одновременного использования Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и американских F-35 Lightning II.
В том же месяце сообщалось, что создаваемый турецкой корпорацией TAI (Turkish Aerospace Industries) тяжелый истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter X) может представлять опасность для России.
Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину которой покроет российский кредит. Поставки С-400 в Турцию начались в июле 2019-го. Установка ЗРС может начаться в октябре. Из-за опасения через С-400 утечки данных, раскрывающих возможности F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре таких самолетов. Всего Турция должна была получить более ста американских истребителей.
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Оружие , Армия , Китай , США , Турция , Франция
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