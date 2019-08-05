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Британия испугалась «бесшумных» российских подлодок 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В минобороны Великобритании опасаются, что российские подлодки проекта «Варшавянка» «незаметно действуют» в британских водах.
Как пишет Daily Telegraph, ВМФ России имеет на вооружении шесть подлодок проекта «Варшавянка» и планирует построить еще шесть до конца текущего года, передает RT.
В Лондоне считают, что эти российские подводные лодки «угрожают безопасности» Великобритании, поскольку «скрытно» следят за перемещением британского флота в Северной Атлантике и прослушивают проложенные по морскому дну кабели.
Издание утверждает, что авианосец «Королева Елизавета» и британские атомные подлодки могут оказаться уязвимы перед российскими субмаринами, которые обладают технологией малозаметности, увеличенной боевой дальностью и способностью наносить удар по надводным, подводным и наземным целям.
Газета пишет также, что в течение последних месяцев по меньшей мере одна малошумная и очень маневренная подлодка проекта «Варшавянка» приближалась к европейским берегам.
Подлодки данного проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тыс. тонн, скорость подводного хода — 20 узлов, глубину погружения — 300 метров, экипаж — 52 человека. На вооружении находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс «Калибр». Подлодки способны обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название «черная дыра».
В конце марта первая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота (ТОФ) «Петропавловск-Камчатский» была спущена на воду на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.
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Оружие , Армия , Елизавета Королева , Министерство обороны , Адмиралтейские верфи , НАТО , Daily Telegraph , Великобритания
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