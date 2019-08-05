Британия испугалась «бесшумных» российских подлодок

минобороны Великобритании опасаются, что российские подлодки проекта «Варшавянка» «незаметно действуют» в британских водах.

Как пишет Daily Telegraph, ВМФ России имеет на вооружении шесть подлодок проекта «Варшавянка» и планирует построить еще шесть до конца текущего года, передает RT.

В Лондоне считают, что эти российские подводные лодки «угрожают безопасности» Великобритании, поскольку «скрытно» следят за перемещением британского флота в Северной Атлантике и прослушивают проложенные по морскому дну кабели.

Издание утверждает, что авианосец « Королева Елизавета » и британские атомные подлодки могут оказаться уязвимы перед российскими субмаринами, которые обладают технологией малозаметности, увеличенной боевой дальностью и способностью наносить удар по надводным, подводным и наземным целям.

Газета пишет также, что в течение последних месяцев по меньшей мере одна малошумная и очень маневренная подлодка проекта «Варшавянка» приближалась к европейским берегам.

Подлодки данного проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тыс. тонн, скорость подводного хода — 20 узлов, глубину погружения — 300 метров, экипаж — 52 человека. На вооружении находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс «Калибр». Подлодки способны обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название «черная дыра».