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Истребители Су-30 с новыми двигателями отправят на запад России 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первая партия модернизированных истребителей Су-30СМ с новыми двигателями поступит в авиаполк под Тверью. Поставка запланирована на 2021 год, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Ранее стало известно, что ОКБ Сухого совместно с корпорацией "Иркут" готовит новую версию Су-30. На истребитель установят более мощные двигатели АЛ-41Ф-1С — их серийно ставят на Су-35, также агрегаты являются "двигателем первого этапа" для Су-57 — пока не завершатся испытания штатного двигателя истребителя-невидимки. Улучшение характеристик мотора достигнуто за счет нового компрессора с увеличенным КПД и эффективной системы охлаждения лопаток турбины.
Истребительный авиаполк на аэродроме Хотилово в Тверской области входит в Ленинградскую армию ВВС и ПВО. В конце июля первая эскадрилья полка была полностью укомплектована истребителями Су-30СМ. Вторая эскадрилья пока летает на Су-27.
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Оружие , Армия , Сухой , Иркут , Тверь
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