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Российские танкисты установили новый рекорд на АрМИ-2019 в Алабине 

Вести.Ru + ещё 17 1 час назад
На конкурсе "Танковый биатлон " экипаж смог разогнать машину до скорости 78 километров в час. Как проходят соревнования?
Громкий и динамичный. Танковый биатлон — одна из самых зрелищных дисциплин Международных армейских игр. На полигоне Алабино — третий день соревнований. Экипажи рвутся в бой, зрители делятся впечатлениями.
Этот день уже вошел в историю игр сразу с несколькими рекордами. Все принадлежат российскому экипажу. Танкисты сумели преодолеть трассу за 17 минут 30 секунд и показать максимальную скорость — 78 километров в час. Но с высокой сложностью трассы справляются не все.
Во время заезда у команды военнослужащих Ирана задымился танк. Преодолев брод, экипаж не открыл жалюзи системы охлаждения двигателя. Из-за этого двигатель вначале перегрелся, а после задымился. К счастью, никто не пострадал.
Полигон Алабино — это не только место, где можно увидеть и прикоснуться к множеству единиц и разновидностей военной техники армии России, но и место, где можно узнать о культуре народов стран-участниц, которые приехали сюда. Индийские благовония, чай из Шри-Ланки и даже народные песни вьетнамцев о танкистах. Здесь каждый посетитель может найти для себя что-то уникальное и личное.
Зрителей с каждым днем становится все больше. За дни соревнований только фан-зона в парке "Патриот" приняла больше 8 тысяч зрителей. Кстати, здесь сегодня дали старт еще одному конкурсу АрМИ-2019. "Страж порядка" — площадка, где лучших будут определять среди военных полицейских. В этом году соревноваться будут военнослужащие правоохранительных органов Вооруженных Сил России, Ирана и Армении. Последние, кстати, впервые принимают участие в этом конкурсе.
Впереди у конкурсантов — неделя соревнований. Первая дисциплина — огневая подготовка — уже завтра.
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Оружие , Армия , Видео , МВД
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