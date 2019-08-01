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В США испытают программируемые снаряды 

Рамблер + ещё 1 43 минуты назад
В США разрабатывают малокалиберные снаряды LW30 PROX, оборудованные датчиками приближения, пишет «Популярная механика».
Калибр снаряда составляет 30 x 113 мм, масса — 245 граммов. Он оснащен электровоспламенителем и радиочастотным датчиком приближения для подрыва боеприпаса на некотором расстоянии от цели. Воздействие на цель осуществляется за счет ударной волны и осколков, что повышает вероятность поражения.
LW30 PROX оснащен программируемым датчиком приближения с возможностью устанавливать определенное расстояние до цели или программировать взрыв непосредственно при столкновении с ней или же на заданном расстоянии после пролета цели.
Программирование режима и расстояния возможно лишь до выстрела, однако разработчики, военно-промышленная компания Northrop, обещает добавить в следующую версию снаряда управление по радиоканалу.
Снаряд планируется использовать против беспилотников, легкобронированных машин и живой силы авиационными пушками M230 и M230LF на ударных вертолётах AH-64 Apache. Испытания состоятся в начале 2020 года.
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Оружие , Армия , США
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