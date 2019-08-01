C-400 в Турции уже раскрыли главный недостаток F-35

Поставка российских комплексов С-400 в Турцию приносит неожиданный эффект. В США предложили Анкаре выключать «Триумфы» на время полетов новейших истребителей F-35. Там боятся, что системы ПВО не только передадут Москве коды «свой-чужой», но и будут следить за перемещениями авиации НАТО . Выходит, самый современный «самолет-невидимка» пятого поколения США не такой уж и малозаметный?

С помощью проданных Турции комплексов С-400 Москва сможет взломать систему «свой-чужой» передового американского истребителя F-35, а также следить за его перемещениями. Такой сценарий в среду изложили американские военные эксперты. Издание Defence News попыталось предложить свое оригинальное решение по совместному использованию российской ЗРС С-400 «Триумф» и американского истребителя пятого поколения F-35.

Ранее Вашингтон много месяцев угрожал Анкаре наказать ее за покупку российских комплексов. Однако на прошлой неделе президент Дональд Трамп решил воздержаться от санкций. Все угрозы США оказались блефом. Госсекретарь Майк Помпео лишь попросил турок хотя бы не ставить комплексы на военное дежурство, то есть не разворачивать.

После этого поставки F-35 в Турцию вновь перестали казаться фантастикой, и военные эксперты принялись думать, как эти вооружения смогут ужиться в рамках одной страны — члена НАТО.

По прогнозу Defence News, радары «Триумфа» смогут непрерывно отслеживать американские истребители, что лишит их скрытности. Более того, внедрение С-400 в систему ПВО НАТО позволит России многое узнать о комплексах разведки и воздушного наблюдения противника. Также возможны утечки работы системы «свой-чужой» истребителя, поскольку оба образца техники компьютеризированы.

Для решения проблемы Defence News предлагает, во-первых, отложить поставку F-35 в Турцию до отъезда из страны российских военных специалистов, занятых отладкой С-400. Вторая мера — выключать «Триумфы» во время полетов F-35. «Это сильно снизит эффективность С-400, но это часть цены, которую Эрдоган должен был бы заплатить», — заключает издание.

О сильных сторонах С-400 в середине июля с восхищением рассказывал и американский аналитический центр Stratfor , который известен как «теневое ЦРУ ». По его оценке, комплекс обладает очень «впечатляющими» тактико-техническими характеристиками, не имеющими аналогов в своем классе.

Однако эффективность комплекса зависит напрямую от навыков управляющего им боевого расчета и условий окружающей обстановки, цитировал RT доклад Stratfor. Среди «невероятных возможностей» русского комплекса аналитики также упоминали и умение «обнаруживать стелс-авиацию», увеличенную по сравнению с С-300 дальность обнаружения целей, возможность поражать воздушные цели различных типов и многое другое.

Впрочем, публичные опасения американских экспертов могут быть сильно преувеличены, полагает военный аналитик Александр Гольц . По его мнению, такие публикации отражают тот факт, что американцы просто больше не доверяют турецким союзникам.

«В командных пунктах С-400 будут сидеть не российские военные, а турецкие — они-то и могут узнать все секреты F-35.

Или же американцы считают, что коварные русские внесут в электронику С-400 некие жучки, которые в автоматическом режиме будут посылать информацию в Москву? Но это все относится к области конспирологии», — сказал Гольц газете ВЗГЛЯД.

У собеседника также вызвала удивление идея Defence News выключать «Триумф» во время полетов F-35.

«Этот совет не имеет никакого отношения к реальности. Как бы ни был истребитель обеспечен технологией «стелс», при определенных обстоятельствах он все равно виден на радаре», — пояснил Гольц.

Начальник зенитных ракетных войск ВВС в 2000–2008 годах, генерал-лейтенант Александр Горьков тоже уверен: даже если F-35 попытается перехитрить российский зенитный комплекс,

«С-400 в любом случае его увидит — пусть и на меньшей дальности, ведь локационная мощность «четырехсотых» очень приличная».

Горьков убежден, что американцы по-прежнему чувствуют себя уязвленными действиями Анкары.

«Никакой тут военной стратегии нет. Это чисто политическое решение США, они пытаются показать, что все еще способны влиять на Турцию как на своего союзника. В любом случае приобретенные С-400 и F-35 станут собственностью непосредственно Турции», — сказал генерал газете ВЗГЛЯД.

Как известно, истребитель F-35 разрабатывался с середины 90-х годов, а в войска США начал поступать в 2015 году. Самолет называют одним из наиболее передовых образцов военной техники и при этом одним из самых дорогих — разработка стоила более 50 млн, а продавать его планируется по цене от 80 до 100 млн долларов за машину. При этом львиная доля расходов ушла как раз на оснащение самолета «стелс-технологиями». При этом малозаметность истребителя была положена во главу угла, ради нее конструкторы пожертвовали маневренностью, управляемостью и другими свойствами самолета.

Несмотря на дороговизну, F-35 уже покупают страны-союзники США, среди которых Израиль, Канада, Великобритания, Япония, Италия и другие. Турция является не только заказчиком F-35, но и производителем части его компонентов. В планах Анкары было закупить до ста этих истребителей.

При этом, согласно контракту с Москвой, Анкара получит два дивизиона С-400, плюс некоторые технологии производства. Первая партия «Триумфов» уже прибыла в первой половине июля.