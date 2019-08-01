Стало известно о новом ракетном пуске в КНДР

По словам источника агентства в администрации США, пуск был похож на осуществленные в КНДР накануне. Собеседник уточнил, что ракеты не несут опасности для североамериканского континента.

Накануне Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило об «испытательных стрельбах из недавно разработанной крупнокалиберной многоцелевой ракетной системы», которые проходили под руководством главы КНДР Ким Чен Ына

Совет национальной безопасности Южной Кореи в связи с испытаниями провел экстренное совещание и выразил «серьезную озабоченность», назвав ракеты баллистическими.