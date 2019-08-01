Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о новом ракетном пуске в КНДР 

Рамблер + ещё 23 26 минут назад
Разведка США засекла очередной запуск ракет из КНДР, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
По словам источника агентства в администрации США, пуск был похож на осуществленные в КНДР накануне. Собеседник уточнил, что ракеты не несут опасности для североамериканского континента.
Накануне Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило об «испытательных стрельбах из недавно разработанной крупнокалиберной многоцелевой ракетной системы», которые проходили под руководством главы КНДР Ким Чен Ына.
Совет национальной безопасности Южной Кореи в связи с испытаниями провел экстренное совещание и выразил «серьезную озабоченность», назвав ракеты баллистическими.
Оружие , Армия , США , Безопасность , Чен Ким , РИА Новости , Reuters , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп оценил свой разговор с Путиным3
СК принял решение в отношении отца сестёр Хачатурян
«Смелый человек»: участник Rammstein рассказал о Горбачеве5
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских5
«Порошенко — торпеда, „топившая“ Минские соглашения»13
Видео
03:08
Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети
В мире США
00:02
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Криминал В мире
02:31
Москвичам начали устанавливать умные электросчетчики
Новости Москвы
01:58
Российский дым накрыл США
Происшествия Пожары
00:22
Россия отреагировала на предложение Трампа
Политика
04:12
«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского
В мире Украина
01:20
Симоньян анонсировала «харакири в прямом эфире»
Общество
00:41
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
В мире Войска
00:50
Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса
Политика Происшествия
01:23
Алибасов накажет «Ашан» за «Крота»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение