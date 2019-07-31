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В США предложили способы «подружить» F-35 и С-400 

Lenta.ru + ещё 1 30 минут назад
Фото: Вадим Савицкий / AP
Существует несколько способов допустить одновременное использование Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, пишет Defense News.
Издание приводит следующие варианты продолжения сотрудничества между Анкарой и Вашингтоном: остановка поставок самолетов в Турцию до тех пор, пока страну не покинут все российские специалисты, обучающие турецких коллег работе с ЗРС, обслуживание таких систем многонациональным коллективом представителей стран-участниц НАТО, запрет на полет F-35 Lightning II в зоне действия радаров С-400, запрет на интеграцию ЗРС с системами противовоздушной обороны (ПВО) НАТО и компьютерными базами F-35 Lightning II, снижение для Турции стоимости американской противоракетной системы MIM-104 Patriot, использование С-400 для лучшего понимания российских возможностей.
В июле сообщалось, что создаваемый турецкой корпорацией TAI (Turkish Aerospace Industries) тяжелый истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter X) может представлять опасность для России.
Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину которой покроет российский кредит. Поставки С-400 в Турцию начались в июле 2019 года. Установка ЗРС может начаться в октябре 2019 года. Из-за опасения через С-400 утечки данных, раскрывающих возможности F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре таких самолетов. Всего Турция должна была получить более ста американских истребителей.
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Комментарии1
Оружие , Армия , НАТО , Анкара , США , Турция
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