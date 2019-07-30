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Россию защитят 50-летними летающими лодками 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Вражеские атомные подлодки (АПЛ) обнаружат и отследят модернизированные советские противолодочные самолеты-амфибии (летающие лодки) Бе-12 «Чайка», сообщают «Известия».
Согласно газете, первые самолеты получили современные бортовое оборудование, гидроакустический комплекс, датчики обнаружения и детектор магнитных аномалий, а также улучшенные глубинные бомбы и торпеды.
Издание отмечает, что летающая лодка считается старейшим самолетом, находящимся на вооружении Военно-морского флота (ВМФ) России.
«Этот самолет нужно серьезно модернизировать. Ему нужны новые моторы и оборудование, но самое главное — современные и эффективные средства обнаружения. Смысл в такой переделке есть», — считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.
В июле сообщалось, что на возможном участке главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге располагается макет якорной неконтактной мины, который ВМФ не может обнаружить.
Бе-12 «Чайка» первый полет совершил в 1960 году. В 1959-1973 годы было произведено 143 таких самолета.
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Оружие , Армия , Валентин Селиванов , газета "Известия"
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