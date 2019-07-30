Убийца «Цирконов»: США работают над секретным гиперзвуковым оружием

США могут работать над двумя засекреченными проектами гиперзвукового оружия, предположили эксперты в беседе с Aviation Week.

Американское издание обнаружило в профиле старшего эксперта Министерства обороны США по гиперзвуковому оружию Грега Салливана в соцсети LinkedIn упоминание о работе над неизвестными проектами НАСМ и НССW.

Журналисты обратились к самому военному с просьбой рассказать о проектах, однако тот не ответил, а упоминание о НАСМ и НССW удалил.

Тогда Aviation Week попросило военного историка Ричарда Холлиона и британского специалиста Джастина Бронка предположить, как эти аббревиатуры могли бы расшифровываться.

Холлион высказал мнение, что НАСМ — это гиперзвуковая передовая обычная ракета. Бронк не исключил, что НССW — гиперзвуковое противолодочное оружие.

Издание же отметило, что из денег, выделенных Пентагоном на семь известных проектов гиперзвукового оружия, остаются свободными 2,5 миллиарда долларов. На них работа над двумя секретными проектами и может вестись.