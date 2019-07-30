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Убийца «Цирконов»: США работают над секретным гиперзвуковым оружием 

Рамблер + ещё 2 14 минут назад
США могут работать над двумя засекреченными проектами гиперзвукового оружия, предположили эксперты в беседе с Aviation Week.
Американское издание обнаружило в профиле старшего эксперта Министерства обороны США по гиперзвуковому оружию Грега Салливана в соцсети LinkedIn упоминание о работе над неизвестными проектами НАСМ и НССW.
Журналисты обратились к самому военному с просьбой рассказать о проектах, однако тот не ответил, а упоминание о НАСМ и НССW удалил.
Тогда Aviation Week попросило военного историка Ричарда Холлиона и британского специалиста Джастина Бронка предположить, как эти аббревиатуры могли бы расшифровываться.
Холлион высказал мнение, что НАСМ — это гиперзвуковая передовая обычная ракета. Бронк не исключил, что НССW — гиперзвуковое противолодочное оружие.
Издание же отметило, что из денег, выделенных Пентагоном на семь известных проектов гиперзвукового оружия, остаются свободными 2,5 миллиарда долларов. На них работа над двумя секретными проектами и может вестись.
Комментарии67
Оружие , Армия , Видео , Войска , Грег Салливан , Пентагон , США
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