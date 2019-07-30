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Болтон прокомментировал испытания Израилем системы ПРО на Аляске 

RT на русском + ещё 32 31 минуту назад
Фото: Reuters
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил успешное испытание израильскими и американскими военными системы ПРО на Аляске.
Он также отметил достижение «большого прогресса» в сотрудничестве США и Израиля по противоракетной обороне.
«Успешное испытание было не только вехой для национальной безопасности обеих стран, но и помогло региональной безопасности на Ближнем Востоке», — написал он в Twitter.
Он приложил ссылку на статью газеты Jerusalem Post, где рассказывается о 10-дневных испытаниях ракет-перехватчиков на Аляске.
Ранее стало известно, что Министерство обороны Израиля провело на Аляске успешные испытания противоракетной системы «Хец-3».
Испытания проводились Министерством обороны Израиля совместно с американским Агентством по противоракетной обороне.
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Оружие , Армия , Войска , Джон Болтон , Аляска , Израиль
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